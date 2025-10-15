Колесная пара: в военных вузах осваивают применение мотоциклов на поле боя

Программа составлена с учетом опыта специальной военной операции

В военных училищах начали отрабатывать использование мотоциклов и квадроциклов в боевых действиях. Курсанты учатся экстремальному вождению и применению стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов в движении. Программа составлена с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Эксперты отмечают, что без таких знаний и навыков современному офицеру не обойтись.

Экстремальные маршруты

В учебную программу общевойсковых военных вузов вошли практические занятия по отработке действий с использованием мотоциклов и квадроциклов, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. В рамках курса будущие офицеры изучают тактику использования легкой техники с учетом особенностей применения противником современных образцов западного вооружения. Обязательный элемент обучения — управление мотоциклами и квадроциклами в условиях активного применения противником различных типов БПЛА.

В учебный курс входят теоретические занятия по устройству техники и тактике ее применения и практические занятия, на которых курсанты получают навыки экстремальной езды на кроссовых мотоциклах и квадроциклах. Также будущие офицеры выполняют упражнения по практической стрельбе из установленных на квадроциклах пулеметов и 30-мм автоматических станковых гранатометов (АГС-17), отметили собеседники издания.

Обучение проходит под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в зоне специальной военной операции. По его итогам курсанты в обязательном порядке сдают специальные зачеты по вождению мототехники, уточнили источники.

В вузах были обустроены специальные трассы с препятствиями: змейкой, скоростными участками грунтовой дороги, территориями, где застройка подверглась разрушениям.

На занятиях мотоциклистов активно используются FPV- и обычные тактические дроны со сбросами. Также беспилотники ведут разведку в интересах штурмовых мотогрупп. Кроме того, курсантов учат пользоваться наземными самоходными платформами, отмечают собеседники издания.

Опыт штурмовых групп

Без легкой техники трудно представить современное поле боя, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В нашей армии офицер должен обучать солдат, поэтому действует правило «изучил сам — обучишь других», — отметил он. — Основная сила у нас — пехота, и она должна быть механизирована. По этой причине курсанты общевойсковых училищ отрабатывают управление и использование военной техники, которая состоит на вооружении Сухопутных войск. Сейчас мотоциклы и багги выполняют роль одних из основных боевых средств. С их помощью производятся, например, штурмовые действия, осуществляется подвоз боеприпасов и других грузов передовым подразделениям.

Тактика малых групп хорошо себя зарекомендовала в зоне проведения спецоперации, и теперь этот успешный опыт изучается в общевойсковых училищах, отметил он.

— Сейчас штурмовые действия малых групп часто проходят с применением легкой техники, которая значительно повышает мобильность и эффективность действий нашей пехоты, — уточнил Алексей Леонков. — В ходе атаки мотоциклисты стремительно сближаются с позициями противника, что позволяет избежать потерь. Их часто поддерживают бойцы на квадроциклах с более тяжелым вооружением, с теми же АГС-17. Такая тактика показала свою эффективность в зоне СВО, и современный офицер должен ее знать, уметь применять и при необходимости обучить ее тонкостям свой личный состав. Без уверенного вождения мотоциклов и квадроциклов они этого не смогут сделать.

При ведении боевых действий удачные тактические решения, а к ним можно отнести действия мотоциклистов, играют большую роль и приносят положительный эффект, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Важно, что мы быстро внедряем тактические новшества, и этот незаменимый опыт передают инструкторы, принимавшие участие в СВО, — отметил он.

В непростые периоды наша армия всегда быстро реагировала на изменения — так сложилось исторически, напомнил Алексей Леонков. Массовое внедрение мотоциклов в нашей армии происходило и во время Великой Отечественной войны.

— Мы отстали от немцев, которые активно их использовали еще в 1941 году, но потом быстро всё наверстали и результативно применяли мотоциклетные подразделения до самого конца войны, — уточнил он.

«Известия» писали, как проходило освобождение поселка Орехово в Донецкой Народной Республике. Решающую роль в штурме сыграли бойцы-мотоциклисты. Сначала часть из них отвлекла на себя ударные дроны противника. Несмотря на риск, наши бойцы вышли из противостояния с коптерами без потерь — помогли комплексы радиоэлектронной борьбы, размещенные в рюкзаках.

Отвлекающий маневр дал возможность основным штурмовикам быстро зайти в поселок и закрепиться в нем. После этого мотоциклисты переключились на подвоз важных грузов — доставляли боеприпасы, продукты и даже дроны передовым группам.

Богдан Степовой