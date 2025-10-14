Войти
Российская газета

Загадочный предмет замечен на башне северокорейского танка в ходе парада

542
0
+1
Танк "Чхонма-20" на параде в Пхеньяне
Танк "Чхонма-20" на параде в Пхеньяне.
Источник изображения: ЦТАК / http://www.kcna.kp

На состоявшемся в минувшую пятницу в Пхеньяне военном параде в честь 80-летия основания Трудовой партии КНДР был представлен модернизированный вариант северокорейского основного боевого танка, ранее известного как M2020.

Правда, обозначение это присвоено за рубежом, поскольку самая ранняя и во многом внешне отличавшаяся версия была впервые показана пять лет назад.

Сейчас боевая машина получила столько современного оборудования, что впору говорить о новом танке. Например, комплекс активной защиты, способный отражать атакующие в крышу средства поражения, различные встроенные в броню датчики.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), официально этот образец называется "Чхонма-20".

Многих экспертов заинтересовало цилиндрическое устройство, находящееся с левой стороны кормы башни. Делаются предположения, что это, возможно, радиолокационная станция или элемент системы спутниковой навигации.

Любопытно, что похожий предмет имеется и на новой реактивной системе залпового огня. На фотографиях он виден за бронированной кабиной, прямо перед контейнерами с ракетами.


РСЗО КНДР.
Источник: ЦТАК / http://www.kcna.kp
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:37
  • 10825
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 09:12
  • 3
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 08:55
  • 9
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 14.10 00:32
  • 1
В США признали угрозу С-300 для F-35
  • 13.10 20:19
  • 25
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 13.10 15:07
  • 0
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 12.10 18:54
  • 0
Похоже, истерика с "передачей Tomahawk'ов" бандерлогам иссякла
  • 12.10 13:35
  • 144
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 12.10 08:32
  • 2
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41
  • 12.10 06:01
  • 6
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 12.10 05:37
  • 1
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
  • 11.10 09:39
  • 11
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 11.10 08:20
  • 2
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 19:22
  • 0
Ответ на "Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ"
  • 10.10 18:51
  • 1
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""