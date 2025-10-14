Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов

Минпромторг разрабатывает новую меру поддержки производителей отечественного оборудования для чипов. С 2026 г. планируется предоставлять покупателем таких установок значительную скидку.

Как выяснил CNews, Минпромторг хочет ввести 30% скидку для покупателей российского оборудования для производства чипов. Об этом сообщила Фатима Дзодзикова, замдиректора департамента станкостроения Минпромторга на форуме «Микроэлекторника».

По ее словам, в ближайшее время вопрос будет вынесен на рассмотрение Правительства.

«В случае поддержки, планируем реализовать эту меру уже со следующего года», — отметила Дзодзикова.

Предполагается, что Правительство будет компенсировать производителям предоставленную скидку.

К 2030-2032 гг. на отечественные радиоэлектронные предприятия будут внедрены 122 российских установки для производства микросхем. Об этом сообщил представитель Минпромторга на конференции «Электронное машиностроение — 2025».

Уже три опытно-конструкторские работы (ОКР) для производства оборудования завершены. Среди них установка проекционного переноса изображения на пластину на уровне топологии до 350 нм (работа велась «ЗНТЦ» в 2021-2024 гг.), установка контроля топологического рисунка фотошаблонов или ОКР «Прогресс КТФ».

Девять установок будут закончены в 2025 г. К ним относятся установка молекулярно-лучевой эпитаксии (АО «НТО»), оборудование автоматизированного прогона и тренировки СВЧ приборов (РТУ МИРЭА), кластер плазмо-химического травления (АО «НИИМЭ»), установка для выращивания кристаллов Ge и др.

Российская литографическая установка, разработанная Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ), будет продаваться дешевле зарубежных аналогов на 40-60%. Ее цена составит $6 млн, а скорость обработки пластин до — от 100 до 140 в час (в зависимости от сложности топологии).

Например, такая же установка нидерландской ASML, которая занимает 45% рынка, стоит $15 млн. И обрабатывает 180 пластин в час. Оборудование Nikon (25% рынка) стоит $12 млн и способно обрабатывать 150 пластин в час.

По словам Дзодзиковой, российский литограф это единичный пример. И будут еще десятки российских установок, которым будет необходима скидка.

Минпромторг подготовил комплекс мер, стимулирующих спрос на российское оборудование для производства микроэлектроники. Планируются прямые запреты на закупку иностранного оборудования и преференции для закупки отечественного, а также введение балльной системы.

Также в комплекс мер включена доработка налогового маневра.

Бюджетное финансирование программы до 2030 г. запланировано на уровне более 240 млрд руб., сообщил представитель Минпромторга.

Около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники планируется импортозаместить к 2030 г. Для формирования дорожной карты было выбрано 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и модулей, производство пассивной электроники и т. д.