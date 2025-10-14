"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов (на экране) принимает участие в заседании по видеосвязи из СИЗО, 8 августа 2024 года.

Генерал Кузнецов заявил в письме Путину о своей невиновности

Обвиняемый во взяточничестве генерал-лейтенант Юрий Кузнецов написал письмо президенту Владимиру Путину из СИЗО. Это произошло после того, как Генпрокуратура потребовала изъять имущество Кузнецова на сумму более 500 млн рублей. В письме арестованный генерал пожаловался, что среди прочего у него хотят забрать обручальные кольца, доставшиеся по наследству. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

О чем генерал написал Путину

Обвиняемый во взяточничестве экс-начальник управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов написал письмо президенту России Владимиру Путину из СИЗО, пишут "Ведомости". В нем он назвал себя «невиновным, добросовестным, честным человеком». Представитель Кузнецова подтвердил подлинность письма.

В своем письме к президенту арестованный обращает внимание на то, что прокуратура подала иск об изъятии его имущества до вынесения приговора по уголовному делу. Кузнецов пишет, что ведомство требует изъять жилой дом, который приобрели родители его супруги Юлии в 2011 году, а также квартиры дочерей, у которых есть дети, не достигшие совершеннолетия. Среди имущества, которое хотят обратить в доход государства, есть также украшения, полученные по наследству, в том числе обручальные кольца, утверждает генерал.

Где и кем работал генерал Кузнецов Юрий Кузнецов родился 7 марта 1969 года в Рузаевке (Мордовская АССР). В разные годы он закончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, Военную академию РВСН имени Петра Великого и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В 2010 году Кузнецов стал начальником Восьмого управления Генштаба ВС России. В 2023 году его назначили начальником Главного управления кадров Минобороны РФ.

По словам Кузнецова, его общий доход с 2010 года полностью перекрывает стоимость имущества и денежные средства, которые у него хотят изъять. В письме утверждается, что все доходы им были получены "законным образом" от Центра специальных программ Минобороны за "выполнение соответствующих служебных задач".

Что нашли у Кузнецова при обыске

Следователи во время обысков "по местам фактического проживания и регистрации" обвиняемого генерала обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, кроме того, были арестованы средства на его счетах. Стоимость арестованного имущества оценивается более чем в 260 млн рублей, уточнили в СК.

Согласно материалам дела, на которые ссылается ТАСС, у Кузнецова при обысках нашли "погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей". Кроме того, у генерала была обнаружена коллекция из более чем 80 серебряных монет, в том числе наборы из Танзании и Казахстана.

Как пишет Telegram-канал SHOT, семья Кузнецова недовольна тем, что у них пытаются конфисковать все ювелирные изделия "вплоть до подвесок за 600 рублей". В числе планируемых к изъятию вещей есть 55 золотых монет стоимостью 2 млн рублей, которые жена подарила Кузнецову на 55-летие, и швейцарские часы за 160 тысяч рублей (подарок от дочери).

У арестованного генерала есть два автомобиля, в том числе BMW Е70 Х5 хDrive 30d стоимостью 3,1 млн рублей и ГАЗ 21Р 1969 года выпуска за 390 тысяч рублей, сообщало РИА Новости со ссылкой на иск Генпрокуратуры. В 2015 году у Кузнецова в автопарке числились BMW Х5 и Toyota Corolla, а у его супруги - Nissan Tiida.

С 2010 по 2023 год Кузнецов задекларировал доход в размере 47,6 млн рублей.

В чем обвиняют Кузнецова

Генерала задержали в мае 2024 года. Его поместили в московское СИЗО-2 «Лефортово» в камеру площадью от 8 до 12 кв. м, рассказывал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников ИА Regnum. В октябре 2025 года Кузнецов пожаловался, что недоедает в следственном изоляторе, по его словам, за время ареста он похудел на 20 килограммов, писал SHOT.

27 августа появилась информация, что Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Кузнецова и его семьи стоимостью 500 млн рублей. 8 октября 2025 года Следственный комитет (СК) РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении экс-начальника управления кадров Минобороны, а также краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), Мартиросян - в даче взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ). 10 октября в Хамовническом суде Москвы началось рассмотрение иска прокуратуры.

По информации СК, в 2021-2022 годах Мартиросян передал взятку Кузнецову, который на тот момент занимал должность начальника 8 управления Генерального штаба ВС РФ, в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае. Взамен Мартиросян хотел получить "способствование заключению государственных контрактов и договоров на оказание услуг гостиницами предпринимателя". Следователи установили, что общая стоимость недвижимого имущества, которое было передано Кузнецову в качестве взятки, - свыше 80 млн рублей. По версии следствия, генерал оформлял имущество на родственников, в том числе на супругу, тещу и двух дочерей.

Как писал "Коммерсантъ", ссылаясь на версию следствия, Кузнецов обеспечил Мартиросяну победу в двух конкурсах на оказание гостиничных услуг курсантам Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. Общая стоимость оказанных услуг, предположительно, составила 372,3 млн руб.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Максимальное наказание по вменяемой генералу статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Егор Кульчицкий