Каллас: Преимущество от России перешло к Украине

Источник изображения: topwar.ru

Когда живёшь в параллельной реальности, возможно всё. Этот тезис вполне применим к главе европейской дипломатии Кае Каллас.

Сегодня еврокомиссар (комиссарка?) объявила о том, что «преимущество от России перешло к Украине».

По словам Каллас, произошло это вследствие того, что Украина «имеет полную поддержку со стороны Европейского союза, оказывающего Киеву беспрецедентную военную помощь».

Каллас:

Наши санкции уже лишили Россию сотен миллиардов евро, необходимых для ведения войны.

При этом г-жа евркомиссар по международным делам умалчивают, скольких сотен миллиардов евро эти санкции линии саму Европу.

Кая Каллас:

Но мы на этом не остановимся (кто бы сомневался). Российская военная экономика ослаблена. Инфляция перевалила за 20 процентов, финансовые резервы истощены. Рост экономики близок к нулю. И мы ослабим её ещё.

С тем, что в экономике России хватает проблем, было бы странно спорить. Но только это наши проблемы, а говорит говорит о них чиновница Евросоюза, в котором как минимум каждая пятая страна скатилась в экономическую рецессию и в котором давно вместо финансовых резервов – долговые ямы, сопоставимые с объёмом ВВП. Госдолг Франции перевалил за 3 трлн евро. Безработица в Финляндии впервые за последние годы подскочила до 10%, а в Испании превысила 11%.

Но для Каллас, надо полагать, всё это неважное. Главное, комментировать то, что происходит в России.

Согласитесь было бы странно, если бы глава российского МИД Сергей Лавров вместо вопросов внешней политики начал комментировать, каковы проценты инфляции в еврозоне и каковы объёмы долга по тем или иным странам ЕС, и как к этому приложила руку Россия.

