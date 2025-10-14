"Как в известном анекдоте". Почему российская подлодка всполошила НАТО

ЧФ опроверг слухи о неисправности подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

Носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ» подводная лодка Б-261 «Новороссийск» всплыла у берегов Франции. Об этом сообщили представители Объединенных ВМС НАТО. Российские военные уже опровергли сообщения об экстренном всплытии подлодки, уточнив, что она совершает плановый переход. Как в НАТО испугались российской подлодки - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Подлодка, по данным командования ОВМС НАТО, была замечена 9 октября у берегов Бретани. Напомним, это регион на северо-западе Франции, который расположен на одноименном полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Точное место обнаружения подлодки Б-261 не указывалось.

При этом в альянсе уточнили, что за подлодкой пристально следил фрегат ВМС Франции.

«НАТО готово защищать членов альянса, проявляя постоянную бдительность и контролируя обстановку на море по всей Атлантике», - говорилось в заявлении.

В сообщении ОВМС НАТО практически все как в известном анекдоте с большой бородой: «Армянскому радио задают вопрос: «Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл «Волгу» в "Спортлото"? Армянское радио отвечает: «Правда, но не Амбарцумян, а Авакян, и не академик, а парикмахер, и не «Волгу», а десять тысяч, и не в "Спортлото", а в преферанс, и не выиграл, а проиграл».

Что за подлодка?

Для начала напомним, что собой представляет Б-261 «Новороссийск». Это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ РФ. Она головной корабль проекта 636.3.

Лодка была заложена 20 августа 2010 года на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. В конце ноября 2013 года корабль был спущен на воду. В августе 2014 года лодка была передана в состав флота.

Все подлодки проекта вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

В Североатлантическом альянсе утверждают, что подводная лодка Б-261 «вынужденно всплыла из-за технической неисправности». Возникает вопрос - а откуда у ОВМС НАТО подобная информация? Кто сообщил? Кто разведал?

Командир подводной лодки Б-261 вышел в эфир, и эту радиограмму в НАТО удалось перехватить и расшифровать? Крайне сомнительно, поскольку в этом случае подробностей со стороны альянса было бы гораздо больше. Не упустили бы в НАТО такую возможность в красках расписать аварийную ситуацию на борту российской подлодки.

Опять-таки, если предположить серьезную поломку на борту Б-261, то тогда должны быть налицо какие-то следствия этой нештатной ситуации - к примеру, лодка потеряла ход, запросила помощь, к ней направились средства аварийно-спасательных служб. Однако ничего этого выявлено не было.

Российское опровержение

С соответствующим опровержением выступила и пресс служба Черноморского флота. Там заявили следующее:

«Информация, распространяемая рядом СМИ о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности. В действительности экипаж Б-261 сейчас выполняет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море».

В пресс службе ЧФ также напомнили о международных правилах судоходства. При прохождении проливных зон, в частности Ла-Манша, подводные лодки обязаны следовать в надводном положении. Поэтому появление «Новороссийска» на поверхности носит процедурный характер, а не является признаком поломки.

Напомним, дизель-электрические подводные лодки, не оснащенные воздухонезависимыми энергетическими установками, периодически всплывают на поверхность для подзарядки аккумуляторных батарей и пополнения запасов воздуха. ВНЭУ повышают подводную автономность дизель-электрических подводных лодок и позволяют им находиться под водой до месяца.

Как известно, Б-261 «Новороссийск" ВНЭУ не оснащена. Поэтому один раз в несколько суток ей так или иначе надо всплывать на поверхность.

Да и, по большому счету, какие есть основания для беспокойства, переходящего в панику, у государств - участников НАТО в связи со всплытием российской подводной лодки? Б-261 поднялась на поверхность в нейтральных водах, угрозы коммерческому судоходству не создавала, боевое применение оружия не осуществляла.

В Североатлантическом альянсе можно было бы еще как-то забеспокоиться и привести силы и средства ОВМС НАТО в повышенные степени боевой готовности, если бы, предположим, у берегов французской Бретани появились десятки и сотни подводных и надводных кораблей ВМФ России, которые бы принимали участие в крупных военно-морских учениях типа «Океан» 1970 года. Как известно, в мероприятиях того года было задействовано около 300 кораблей. Одних торпед тогда было пущено 416 единиц.

А поднимать панику из-за одной-единственной дизель-электрической подводной лодки, совершающей плановый межтеатровый переход морем, и придавать этому событию чуть ли не стратегическое значение - это уже явно выходит за рамки здравого смысла.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

