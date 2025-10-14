Войти
Lenta.ru

В Китае оценили новое секретное оружие России

523
0
0
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ.

Sohu: Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире

Новое оружие, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин, может изменить стратегический баланс в мире. Влияние секретной разработки оценило китайское издание Sohu.

Автор материала допустил, что разработка, о которой сообщил Путин, может быть крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая отличается большой дальностью. По его словам, российская ракета сможет обходить любые системы противоракетной обороны, а ее скорость не оставит противнику времени на реакцию.

«"Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», — говорится в публикации.

Как пишет издание, раскрытие данных о новых ракетах заставляет Запад «трястись от страха», поскольку эффективных средств для перехвата «Буревестника» нет. Автор резюмировал, что российская ракета нависнет над странами Запада как дамоклов меч.

В октябре Путин заявил, что в ближайшее время в России могут объявить о появлении новых видов оружия. Telegram-канал «Военная хроника» предположил, что он имел в виду «Буревестник» или наземный вариант ракеты «Калибр».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Калибр КР
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:37
  • 10825
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 09:12
  • 3
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 08:55
  • 9
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 14.10 00:32
  • 1
В США признали угрозу С-300 для F-35
  • 13.10 20:19
  • 25
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 13.10 15:07
  • 0
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 12.10 18:54
  • 0
Похоже, истерика с "передачей Tomahawk'ов" бандерлогам иссякла
  • 12.10 13:35
  • 144
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 12.10 08:32
  • 2
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41
  • 12.10 06:01
  • 6
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 12.10 05:37
  • 1
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
  • 11.10 09:39
  • 11
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 11.10 08:20
  • 2
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 19:22
  • 0
Ответ на "Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ"
  • 10.10 18:51
  • 1
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""