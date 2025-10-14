«Калашников» поставил ППК-20 заказчику

«Калашников» поставил усовершенствованные пистолеты-пулеметы ППК-20 заказчику

Концерн «Калашников» поставил партию усовершенствованных пистолетов-пулеметов Калашникова (ППК-20) заказчику. Об этом сообщили в компании.

Там добавили, что до конца года планируют выполнить еще несколько крупных контрактов на поставку ППК-20 силовым структурам России. «Опыт боевого применения пистолета-пулемета Калашникова, в том числе, в зоне проведения специальной военной операции, свидетельствует о его эффективности и, по оценке экспертов, подтверждает перспективы роста спроса на изделие», — сообщили в концерне.

Отмечается, что в 2025 году объемы производства ППК-20 выросли кратно. Кроме того, специалисты «Калашникова» провели работу по повышению качества ППК-20. В частности, инженеры улучшили отдельные тактико-технические и эргономические характеристики, а также повысили технологичность изделия.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что российские военные летчики начали получать ППК-20, предназначенные для замены укороченных автоматов Калашникова АКС-74У в носимом аварийном запасе.