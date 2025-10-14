В Японии спустят на воду шестую подлодку с литий-ионными аккумуляторами

Во вторник, 14 октября, на верфи судостроительной компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) в Кобе состоится церемония спуска на воду шестой дизель-электрической подлодки класса "Тайгэй", предназначенной для японского флота.

Как учтоняет Navy Recognition, наименование субмарины пока не раскрывается – его объявят только во время церемонии, которая состоится с 11:50 до 12:05 по местному времени.

Шестая подлодка типа "Тайгэй", Япония Weibo @疯子白杨

"Это обычный рабочий процесс, но он свидетельствует о стабильном производстве подводных лодок для ВМС Японии, поставки которых обеспечивают компании Kawasaki и Mitsubishi", – отмечает издание.

Подлодки класса "Тайгэй" используют литий-ионные аккумуляторы вместо свинцово-кислотных, как и две последние субмарины класса "Сорю" ("Орю" и "Торю"). Батареи производит компания GS Yuasa из Киото.

В состав гидроакустического комплекса подлодок типа "Тайгэй" входит высокопроизводительная ГАС ZQQ-8, обладающая улучшенными возможностями по сравнению с ZQQ-7, которой оснащались подлодки класса "Сорю".

В настоящее время в составе японского флоту несут службу четыре субмарины класса "Тайгэй", еще четыре находятся на разных этапах производства.

Длина подлодок типа "Тайгэй" – 84 метра, ширина – 9,1 метра, осадка – 10,4 метра, стандартное водоизмещение – около 3000 тонн. Это означает, что она незначительно больше, чем ДЭПЛ предыдущего поколения класса "Сорю", водоизмещение которых составляет 2950 тонн. Экипаж насчитывает около 70 человек, причем впервые на борту субмарин появились отсеки, предназначенные только для женщин.