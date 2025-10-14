Войти
В Британии признали преимущество российских танков над западными

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Обозреватель Кроуфорд: Российские танки лучше подходят для боя из-за веса

Танки советской конструкторской школы, к которым относятся российские машины, лучше подходят к современным боевым условиям из-за своего веса. Преимущества российских танков над западными признал бывший офицер британской армии и военный обозреватель Стюарт Кроуфорд, передает Military Watch Magazine.

Он отметил, что относительно легкие и дешевые машины, которые весят в среднем 45-50 тонн, лучше проявляют себя в современных условиях. По словам Кроуфорда, такие танки можно оснастить необитаемыми башнями и сбалансированным бронированием с комплексами для защиты от дронов.

«Этот диапазон веса охватывает все находящиеся на вооружении советские и российские танки, в то время как западные танки обычно весят от 70 до 80 тонн», — отметили в публикации.

Кроуфорд напомнил, что модернизированный танк Challenger 3, который получит британская армия, в полной комплектации будет весить около 80 тонн. Поэтому возникают вопросы о его мобильности. Также офицер усомнился, что британские военные инженеры готовы к наведению переправ для потяжелевших «Челленджеров».

В апреле министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл сообщила, что программа разработки танка Challenger 3 столкнулась с задержками в цепочке поставок. В минобороны хотят, чтобы танк достиг первоначальной оперативной готовности к 2027 году.

