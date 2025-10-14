Кабмин одобрил привлечение резервистов при использовании ВС за пределами России

Войти
Изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе, уточнил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, позволяющий привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральный закон "Об обороне", которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы", - сказано в документе.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве. Согласно действующему законодательству, сейчас резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Изменения дадут возможность привлекать этих людей и в мирное время.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, проектом закона предлагается внести изменения в федеральные законы "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О статусе военнослужащих".

"Поправками предлагается доработать механизм привлечения к выполнению отдельных задач в области обороны граждан, находящихся в мобилизационном людском резерве. В настоящее время резервистов возможно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Законопроектом же предлагается распространить такую возможность на мирное время. Таким образом, будет возможно привлекать резервистов для выполнения отдельных задач как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. При этом законом вводится понятие "специальные сборы", под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил России за пределами нашей страны. Одновременно законопроектом устанавливается возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на такие сборы", - отметил он.

Игорь Черепанов добавил, что изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе. 

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
