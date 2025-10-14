Войти
ТАСС

Китай запустил спутник по тестированию технологий оптической визуализации

484
0
0
Чанчжэн-2D
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».
Источник изображения: commons.wikimedia.org/China News Serivce

Для носителей серии "Чанчжэн" это 599-я миссия

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-31 ("Шиянь-31") для тестирования новых технологий оптической визуализации. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в понедельник в 18:00 по пекинскому времени (13:00 мск) с космодрома Цзюцюань (Северный Китай) при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-ди"). Для носителей серии "Чанчжэн" это 599-я миссия.

CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонны полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 тонны. Китай осуществил ее запуск в 100-й раз (6-й в 2025 году).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:37
  • 10825
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 09:12
  • 3
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 08:55
  • 9
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 14.10 00:32
  • 1
В США признали угрозу С-300 для F-35
  • 13.10 20:19
  • 25
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 13.10 15:07
  • 0
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 12.10 18:54
  • 0
Похоже, истерика с "передачей Tomahawk'ов" бандерлогам иссякла
  • 12.10 13:35
  • 144
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 12.10 08:32
  • 2
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41
  • 12.10 06:01
  • 6
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 12.10 05:37
  • 1
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
  • 11.10 09:39
  • 11
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 11.10 08:20
  • 2
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 19:22
  • 0
Ответ на "Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ"
  • 10.10 18:51
  • 1
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""