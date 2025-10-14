Китай запустил спутник по тестированию технологий оптической визуализации

Для носителей серии "Чанчжэн" это 599-я миссия

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-31 ("Шиянь-31") для тестирования новых технологий оптической визуализации. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в понедельник в 18:00 по пекинскому времени (13:00 мск) с космодрома Цзюцюань (Северный Китай) при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-ди"). Для носителей серии "Чанчжэн" это 599-я миссия.

CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонны полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 тонны. Китай осуществил ее запуск в 100-й раз (6-й в 2025 году).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.