Британский танк «нового поколения» назвали устаревшим

Фото: John Keeble / Getty Images
Обозреватель Кроуфорд: Танк Challenger 3 устареет до принятия на вооружение

Британский танк Challenger 3, который позиционируют как машину нового поколения, может оказаться устаревшим еще до принятия на вооружение. Недостатки машины назвал бывший офицер британской армии и военный обозреватель Стюарт Кроуфорд, передает Military Watch Magazine.

По его словам, Challenger 3, который является модернизированной версией разработанного в 1990-х Challenger 2, будет представлять собой финальную итерацию устаревшей философии разработки бронетехники.

«Leopard 2, M1A2 Abrams, а теперь и Challenger 3, они все чаще рассматриваются как слишком крупные, тяжелые, дорогостоящие и уязвимые, чтобы оправдать дальнейшее развитие в традиционном ключе», — сказал эксперт.

Он также допустил, что Challenger 3 унаследует проблемы базовой машины с мобильностью. Кроуфорд напомнил, что на Украине критиковали Challenger 2 за недостаточную для его веса мощность. Масса нового «Челленджера» приблизится к 80 тоннам, поэтому ситуация с подвижностью станет еще хуже.

Кроме того, Кроуфорд раскритиковал классическую компоновку Challenger 3 с размещением большей части экипажа в башне. Он отметил, что танки нового поколения будут созданы по лафетной компоновке. В частности, такой подход выбрали китайские конструкторы в перспективном танке Type 100.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что количество танков, которое Лондон планирует модернизировать до уровня Challenger 3, смехотворно. Британские военные могут получить всего 148 танков, что больше подходит для «державы среднего уровня».

Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
