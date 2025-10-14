Лавров заявил о заинтересованности Сирии в сохранении военных баз РФ

ЦАМТО, 13 октября. Сирия заинтересована в том, чтобы российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись, они могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись. Мы здесь, как говорил президент, полагаемся на заинтересованность страны-хозяйки Сирийской Арабской Республики", – сказал С.Лавров на встрече с журналистами арабских стран.

Министр добавил, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, а не как военные форпосты.

"Учитывая необходимость налаживания гуманитарных потоков в Африку, это могут быть морская и воздушная базы, которые будут гуманитарными хабами для направления туда гуманитарных грузов, в том числе в Сахаро-Сахельскую зону, в другие нуждающиеся страны", – подчеркнул он.