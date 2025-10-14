Лавров заявил о соответствии ВТС России и Ирана международному праву

ЦАМТО, 13 октября. Военно-техническое сотрудничество России и Ирана осуществляется в полном соответствии с международным правом, Москва поставляет то оборудование Тегерану, которое ему необходимо.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На счет нашего военно-технического сотрудничества с Ираном, после того, как были отменены санкции Совета Безопасности, у нас нет никаких ограничителей и в полном соответствии с международным правом мы занимаемся поставками того оборудования, которое исламской республике Иран необходимо", – сказал С.Лавров на встрече с журналистами арабских стран, отвечая на вопрос, поставляла ли Москва Тегерану комплексы С-400.