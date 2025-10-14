Песков: США известно о паузе в переговорах России и Украины

Контакты по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения, к сожалению, на треке нет, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Американцам известно о той паузе, которая возникла в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют. Контакты по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения, к сожалению, на треке [нет]", - сказал Песков.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов. По итогам встречи Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения договоренностей, сообщал помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский. Как ранее сообщил Песков, украинское руководство по-прежнему не дает никаких ответов по документам, соответственно пауза возникла в конкретном взаимодействии с Киевом и случилось это не по вине Москвы.