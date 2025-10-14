Войти
Медведев: поставка Киеву ракет Tomahawk может плохо кончиться для Трампа

Источник изображения: topwar.ru

Российский президент обязан урегулировать конфликт на Украине. В противном случае это для него якобы плохо закончится.

Такое заявление главы Белого дома Дональда Трампа прокомментировал зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он предположил, что президент США мог иметь в виду предполагаемую скорую американскую поставку Украине баллистических ракет. По словам Медведева, поставка Киеву ракет Tomahawk может плохо кончиться для всех и, прежде всего, для Трампа.

Политик назвал президента США «бизнес-миротворцем» и заявил, что это уже его сто первая подобная угроза. Медведев намекнул: даже Трампу должно быть понятно, что запущенный «Томагавк» с ядерной боеголовкой невозможно отличить от обычного. И сами пуски могут быть осуществлены только с помощью американских военных по приказу президента Соединенных Штатов. А это, в свою очередь, толкает Россию на определенный и ожидаемый ответ.

Как отвечать России? Вот именно!

- пишет Медведев.

Политик выразил надежду, что заявление Трампа – очередная пустая угроза, вызванная затянувшимся переговорным процессом и несговорчивостью Зеленского. Перед этим американский лидер уже высказывался в подобном ключе – об атомных подводных лодках ВМС США, которые он хочет отправить поближе к российским берегам.

В последнее время зампред Совбеза РФ все чаще выступает с критикой Трампа. В частности, недавно он резко отреагировал на слова главы Белого дома о «слабости» России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Медведев Дмитрий
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
