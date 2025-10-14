Российские военнослужащие перешли к активному использованию для борьбы с беспилотниками созданные на фронте «дронобойки». Об этом 13 октября сообщил стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Капрал.

«Это «дронобойка», простым языком. Патрон, заряженный дробью. Заряжается, стреляется, получается, обычным патроном. Производится удар, воспламенение, и уже набор дроби вылетает. Есть фугасный осколочный патрон от ЗУ (зенитная установка. — Ред.)», — рассказал он ТАСС.

По словам военного, «дронобойка» была разработана фронтовыми умельцами. Преимущество этого оружия заключается в его универсальности: оно эффективно не только против беспилотников, но и против бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 8 сентября заявил, что Вооруженные силы РФ имеют трехкратное преимущество над ВСУ в средствах и силах и шестикратное — на основных направлениях специальной военной операции (СВО). Он также назвал август самым тяжелым месяцем для украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин 7 октября заявил, что начало СВО было правильным и своевременным решением. По его словам, в текущем году ВС России освободили почти 5 тыс. кв. км территории. Решающая роль в этом «безусловно, принадлежит российским солдатам и офицерам», добавил российский лидер.