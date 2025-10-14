Финляндия может присоединиться к закупкам американского оружия для Украины

ЦАМТО, 13 октября. Финляндия может присоединиться к закупкам оружия США для Украины, однако решение пока не принято. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Как напоминает агентство, в начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.

"По данным источников Helsingin Sanomat, в правительстве есть согласие в том, что Финляндия присоединится к поддержке Украины путем закупок вооружений у США", – говорится в сообщении.

Как уточняет издание, в правительстве уже состоялось обсуждение этого вопроса, но решение пока не принято. По данным издания, возможную закупку Финляндией американского вооружения для Украины уже обсудили премьер Финляндии Петтери Орпо и генсек НАТО Марк Рютте.

В августе министр обороны республики Антти Хяккянен заявил, что Финляндия на данном этапе не участвует в закупках американского вооружения для Украины, вместо этого страна намерена развивать закупки вооружений для ВСУ у собственной промышленности. В феврале Минобороны Финляндии объявило о запуске программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 млн. евро на заказы вооружений для поставок ВСУ.