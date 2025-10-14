Rheinmetall поставит ВС Украины ЗАУ Skyranger 35

ЦАМТО, 13 октября. Концерн Rheinmetall 10 октября объявил, что поставит Украине дополнительные зенитные артиллерийские установки (ЗАУ) Skyranger 35 на шасси танка "Леопард-1".

Точная стоимость контракта не раскрывается, но по заявлению компании, она составляет трехзначное число в миллионах евро.

Финансирование поставки осуществляется на средства неназванной страны ЕС за счет замороженных российских активов. Производство и интеграция систем будут выполняться подразделением Rheinmetall Italia SpA в Риме.

Поставляемая ВС Украины ЗАУ сочетает в себе мобильность и защищенность, обеспечиваемые шасси "Леопард-1", с боевыми возможностями пушки револьверного типа KDG 35/1000 Skyranger 35 под боеприпас калибра 35х228 мм. Скорострельность пушки – 1000 выстр./ мин, эффективная дальность стрельбы – до 4000 м. Пушка KDG 35/1000 в высокой степени унифицирована с пушкой Oerlikon Mk.3. Программируемые боеприпасы воздушного подрыва AHEAD обеспечат эффективную борьбу с БЛА.

В перспективе установка может быть оснащена современными управляемыми ракетами.