ТАСС

СВС: Канада хочет создать атомный реактор на Луне

494
0
0
Поверхность Луны
Поверхность Луны.
Источник изображения: prokosmos.ru

Космическое агентство страны уже перевело на разработку компании Canadian Space Mining Corporation $710 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Канада рассчитывает создать ядерный реактор для последующей его установки на Луне. Об этом сообщил телеканал СВС.

По его данным, Канадское космическое агентство уже перевело компании Canadian Space Mining Corporation 1 млн канадских долларов ($710 тыс.) на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране. Кроме того, еще 500 тыс. канадских долларов ($357,1 тыс.) на "разработку алгоритмов и средств автономного управления установкой ядерной энергетической системы на поверхности Луны" получила фирма MDA Space, которая разработала руки-манипуляторы серии Canadarm для Международной космической станции. Предполагается, что в случае успеха канадский реактор может быть доставлен на Луну с одной из миссий лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в которой участвует Канада.

В августе газета Politico со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы сообщила, что США могут ускорить программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ и КНР. По ее информации, в директиве НАСА указывается, что первая страна, которая построит АЭС на Луне, сможет "объявить запретную зону, что значительно ограничит возможности США". В связи с этим агентство начнет поиск подрядчика для строительства 100-киловаттного ядерного реактора, который планируется запустить в космос к 2030 году.

8 мая Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали документ, предусматривающий строительство лунной электростанции, на которой будут проводиться фундаментальные космические исследования. Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, создание которой планируется к 2036 году. 12 июня глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российская АЭС станет на Луне первой. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Луна
Ядерный щит
