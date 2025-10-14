"Севмаш" продолжил производство упорных подшипников для атомных ледоколов проекта 22220

На предприятии "Севмаш" началась сборка и сварка корпуса первого упорного подшипника для седьмого атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград", который строится на "Балтийском заводе".

Как уточнили в пресс-службе "Севмаша", для комплекта изделий, предназначенных для ледокола "Сталинград", выполнена резка металла, сформированы заготовки, сделана предварительная механическая обработка. В изготовлении участвуют порядка пятнадцати заводских подразделений – корпусообрабатывающий, кузнечно-термический, механические цеха, корпусно-сварочное производство и другие.

Упорный подшипник для ледоколов проекта 22220 "Севмаш"

На предприятии также продолжается изготовление упорных подшипников для атомного ледокола "Ленинград". Изделия находятся на завершающем этапе. По словам управляющего проектом отдела производства продукции технического назначения Ивана Ануфриева, корпус первого в конце минувшей недели после механической обработки передан на сборку, второй и третий корпуса проходят мехобработку. Работы идут по графику, подчеркнул он.

В прошлом году "Севмаш" изготовил, испытал и передал "Балтийскому заводу" комплект из трех подшипников для четвертого атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка". Проект изделий разработан в проектно-конструкторском бюро предприятия по техническому заданию заказчика. Высота изделий – 2,5 метра, расчётная масса – 25 тонн. Это самые крупные подшипники в истории "Севмаша".

К настоящему времени в составе "Атомфлота" действуют четыре ледокола проекта 22220. Пятое судно этого типа, "Чукотка", достраивается на плаву и готовится к испытаниям.

Ледоколы проекта 22220 оснащаются водо-водяными ядерными реакторами "РИТМ-200", разработанными в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие "Росатома"). В состав главной энергетической установки каждого ледокола включены два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.