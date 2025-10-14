В ВСУ поступает мина «Лигумина» с электронным механизмом дальнего взведения

Источник изображения: topwar.ru

В подразделения ВСУ поступает новейшая мина «Лигумина» с электронным механизмом дальнего взведения. Информация о данном изделии пока крайне скудная.

Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов, ссылаясь на ресурсы противника.

Известно, что «Лигумина» является полностью электронным изделием. Ее устройство дальнего взведения в две минуты действует при помощи электроники. В устройстве также предусмотрена самоликвидация. Пока нет точной и достоверной информации о том, когда она происходит, но предположительно мина самоликвидируется примерно через 20-30 дней.

Вражеские ресурсы утверждают, что полевые испытания изделия завершены. Теперь оно поступает в войска.

Российские военные наверняка внимательно отслеживают всю поступающую к ним информацию о средствах минирования противника, так как отлично понимают значение минных заграждений для успеха или неудачи оборонительных или наступательных операций.

В частности, в значительной степени срыв летнего украинского контрнаступления в 2023 году произошел благодаря грамотной подготовке российского командования к обороне, которая включала в себя и большой объем инженерных работ. Площадь и глубина минных полей ВС России на Запорожском направлении не позволила сосредоточенным здесь украинским подразделениям и западной бронетехнике прорвать нашу оборону. Мины стали неожиданным и действенным препятствием, которое сильно мешало продвижению ВСУ и способствовало его остановке.