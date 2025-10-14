Экс-глава АНБ США: Китай нацеливается на военные объекты и на каждого американца

Источник изображения: topwar.ru

Экс-руководитель АНБ (Агентства нацбезопасности) США генерал Тим Хо заявил о том, что существенно возросли возможности Китая в плане «проникновения в американские компьютерные сети».

Генерал Хо:

Китай нацеливается не только на военные и промышленные объекты, но и на каждого американца.

Это заявление сделал человек, который руководил ведомством, вмешивающимся в сети фактически любого государства и организующего прослушку иностранных лидеров. В своё время «на крючке» у АНБ и американского киберкомандования была Ангела Меркель. О масштабах вмешательства рассказывал Эдвард Сноуден, который в итоге попросил убежища в России.

Американский генерал Хо фактически обвиняет Трампа в том, что «китайский кибершпионаж цветёт буйным цветом». По словам экс-главы АНБ, «возможности США сокращаются после увольнения Трампом ряда ключевых сотрудников ведомства».

Американская пресса пишет об ряде случаев «китайского вмешательства», среди которых – случай в Литтлтоне (штат Массачусетс). Там, как утверждают в ФБР, Китай в 2023 году (а это ещё до возврашения Трампа) взломал компьютерную сеть компании, занимающейся электро- и водоснабжением 10-тысячного городка.

Американская пресса:

Если бы Китаю удалось получить контроль над системой водоснабжения, они могли бы отравить воду. Но Китай был разоблачён до того, как получил оперативный контроль.

А «отравить воду» Китай тоже должен был «дистанционно-кибернетически»?

Тим Хо:

Если вы готовы преследовать небольшую компанию по водоснабжению в Литтлтоне, то какая ещё цель не включена в ваш список? Так что с этой точки зрения это национальная угроза. С ней нужно бороться.

Утверждается, что среди атакованных «китайскими хакерами» компаний – снабжающие организации и компании городского транспорта Нью-Йорка, Хьюстона и других городов. Также заявлено, китайские хакеры якобы атаковали газотранспортную систему США.

Сенатор Майк Раундс:

Достаточно одного сбоя на финансовых рынках, чтобы некоторые сделки были отложены всего на несколько миллисекунд, и это полностью изменит отношение рынка к безопасности и надёжности проведения таких транзакций. Это очень опасная ситуация.

В Пекине эти обвинения не комментируют.