Источник изображения: topwar.ru
Экс-руководитель АНБ (Агентства нацбезопасности) США генерал Тим Хо заявил о том, что существенно возросли возможности Китая в плане «проникновения в американские компьютерные сети».
Генерал Хо:
Это заявление сделал человек, который руководил ведомством, вмешивающимся в сети фактически любого государства и организующего прослушку иностранных лидеров. В своё время «на крючке» у АНБ и американского киберкомандования была Ангела Меркель. О масштабах вмешательства рассказывал Эдвард Сноуден, который в итоге попросил убежища в России.
Американский генерал Хо фактически обвиняет Трампа в том, что «китайский кибершпионаж цветёт буйным цветом». По словам экс-главы АНБ, «возможности США сокращаются после увольнения Трампом ряда ключевых сотрудников ведомства».
Американская пресса пишет об ряде случаев «китайского вмешательства», среди которых – случай в Литтлтоне (штат Массачусетс). Там, как утверждают в ФБР, Китай в 2023 году (а это ещё до возврашения Трампа) взломал компьютерную сеть компании, занимающейся электро- и водоснабжением 10-тысячного городка.
Американская пресса:
А «отравить воду» Китай тоже должен был «дистанционно-кибернетически»?
Тим Хо:
Утверждается, что среди атакованных «китайскими хакерами» компаний – снабжающие организации и компании городского транспорта Нью-Йорка, Хьюстона и других городов. Также заявлено, китайские хакеры якобы атаковали газотранспортную систему США.
Сенатор Майк Раундс:
В Пекине эти обвинения не комментируют.