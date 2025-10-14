Войти
Военное обозрение

Экс-глава АНБ США: Китай нацеливается на военные объекты и на каждого американца

490
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Экс-руководитель АНБ (Агентства нацбезопасности) США генерал Тим Хо заявил о том, что существенно возросли возможности Китая в плане «проникновения в американские компьютерные сети».

Генерал Хо:

Китай нацеливается не только на военные и промышленные объекты, но и на каждого американца.

Это заявление сделал человек, который руководил ведомством, вмешивающимся в сети фактически любого государства и организующего прослушку иностранных лидеров. В своё время «на крючке» у АНБ и американского киберкомандования была Ангела Меркель. О масштабах вмешательства рассказывал Эдвард Сноуден, который в итоге попросил убежища в России.

Американский генерал Хо фактически обвиняет Трампа в том, что «китайский кибершпионаж цветёт буйным цветом». По словам экс-главы АНБ, «возможности США сокращаются после увольнения Трампом ряда ключевых сотрудников ведомства».

Американская пресса пишет об ряде случаев «китайского вмешательства», среди которых – случай в Литтлтоне (штат Массачусетс). Там, как утверждают в ФБР, Китай в 2023 году (а это ещё до возврашения Трампа) взломал компьютерную сеть компании, занимающейся электро- и водоснабжением 10-тысячного городка.

Американская пресса:

Если бы Китаю удалось получить контроль над системой водоснабжения, они могли бы отравить воду. Но Китай был разоблачён до того, как получил оперативный контроль.

А «отравить воду» Китай тоже должен был «дистанционно-кибернетически»?

Тим Хо:

Если вы готовы преследовать небольшую компанию по водоснабжению в Литтлтоне, то какая ещё цель не включена в ваш список? Так что с этой точки зрения это национальная угроза. С ней нужно бороться.

Утверждается, что среди атакованных «китайскими хакерами» компаний – снабжающие организации и компании городского транспорта Нью-Йорка, Хьюстона и других городов. Также заявлено, китайские хакеры якобы атаковали газотранспортную систему США.

Сенатор Майк Раундс:

Достаточно одного сбоя на финансовых рынках, чтобы некоторые сделки были отложены всего на несколько миллисекунд, и это полностью изменит отношение рынка к безопасности и надёжности проведения таких транзакций. Это очень опасная ситуация.

В Пекине эти обвинения не комментируют.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:37
  • 10825
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 09:12
  • 3
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 08:55
  • 9
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 14.10 00:32
  • 1
В США признали угрозу С-300 для F-35
  • 13.10 20:19
  • 25
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 13.10 15:07
  • 0
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 12.10 18:54
  • 0
Похоже, истерика с "передачей Tomahawk'ов" бандерлогам иссякла
  • 12.10 13:35
  • 144
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 12.10 08:32
  • 2
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41
  • 12.10 06:01
  • 6
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 12.10 05:37
  • 1
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
  • 11.10 09:39
  • 11
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 11.10 08:20
  • 2
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 19:22
  • 0
Ответ на "Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ"
  • 10.10 18:51
  • 1
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""