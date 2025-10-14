Германия может изменить решение о приостановке части военного экспорта Израилю

ЦАМТО, 13 октября. Власти Германии проведут "переоценку ситуации" относительно принятого ранее решения о приостановке части военного экспорта Израилю.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль на фоне ожидаемого 13 октября саммита по прекращению войны в секторе Газа.

Как напоминает агентство, канцлер ФРГ Фридрих Мерц 8 августа объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения в Израиль, которая может быть использована в секторе Газа. Как передавало агентство DPA, с того момента ФРГ не выдала ни одного разрешения на поставки оружия Израилю.

"Мы проведем переоценку ситуации", – заявил Л.Клингбайль в интервью на телеканале ARD.