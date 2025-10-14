Войти
РИА Новости

Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки "Новороссийск"

485
0
0
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" у берегов Франции. 12 октября 2025
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" у берегов Франции. 12 октября 2025.
Источник изображения: © Фото : NATO Maritime Command

ЧФ опроверг сообщения о неисправности подлодки "Новороссийск" у берегов Франции

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Черноморский флот опроверг сообщения о том, что российская подлодка "Новороссийск" якобы всплыла у берегов Франции из-за неисправности.

"Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции, не соответствует действительности", — говорится в релизе.

В пресс-службе флота добавили, что недавно "Новороссийск" завершил выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и сейчас совершает межфлотский переход. В соответствии с международными правилами судоходства подводные лодки проходят пролив Ла-Манш исключительно в надводном положении, уточнили там.

"Новороссийск" — первая в серии шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Спущена на воду в июне 2014-го, в августе 2015-го ее передали в состав ВМФ.

Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода 20 узлов, глубину погружения 300 метров. Экипаж составляет 52 человека. Корабли вооружены торпедами калибра 533 миллиметра, минами и ударным ракетным комплексом "Калибр". За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Франция
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:37
  • 10825
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 09:12
  • 3
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 08:55
  • 9
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 14.10 00:32
  • 1
В США признали угрозу С-300 для F-35
  • 13.10 20:19
  • 25
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 13.10 15:07
  • 0
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 12.10 18:54
  • 0
Похоже, истерика с "передачей Tomahawk'ов" бандерлогам иссякла
  • 12.10 13:35
  • 144
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 12.10 08:32
  • 2
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41
  • 12.10 06:01
  • 6
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 12.10 05:37
  • 1
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
  • 11.10 09:39
  • 11
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 11.10 08:20
  • 2
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 19:22
  • 0
Ответ на "Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ"
  • 10.10 18:51
  • 1
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""