Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки "Новороссийск"

ЧФ опроверг сообщения о неисправности подлодки "Новороссийск" у берегов Франции

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Черноморский флот опроверг сообщения о том, что российская подлодка "Новороссийск" якобы всплыла у берегов Франции из-за неисправности.

"Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции, не соответствует действительности", — говорится в релизе.

В пресс-службе флота добавили, что недавно "Новороссийск" завершил выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и сейчас совершает межфлотский переход. В соответствии с международными правилами судоходства подводные лодки проходят пролив Ла-Манш исключительно в надводном положении, уточнили там.

"Новороссийск" — первая в серии шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Спущена на воду в июне 2014-го, в августе 2015-го ее передали в состав ВМФ.

Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода 20 узлов, глубину погружения 300 метров. Экипаж составляет 52 человека. Корабли вооружены торпедами калибра 533 миллиметра, минами и ударным ракетным комплексом "Калибр". За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".