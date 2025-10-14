ЧФ опроверг информацию о неисправности "Новороссийска" у берегов Франции

В пресс-службе Черноморского флота подчеркнули, что экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Информация ряда СМИ о якобы неисправности подлодки "Новороссийск" у берегов Франции не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

"Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции не соответствует действительности", - сказали там.

В пресс-службе флота подчеркнули, что "в настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море". "В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении", - добавили там.