Трамп собирается предупредить Путина, что США могут передать Украине Tomahawk (Bloomberg, США)

Источник изображения: © AP Photo / Jae C. Hong

Bloomberg: Трамп хочет поставить условие Путину с помощью передачи ракет Украине

Президент США Трамп заявил, что может воспользоваться передачей ракет Tomahawk Украине как рычагом давления на Владимира Путина с целью положить конец конфликту, сообщает Bloomberg. При этом сначала он может обсудить это с российским президентом.

Джош Уингроув (Josh Wingrove)

Президент Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о передаче Украине ракет большой дальности “Томагавк”, которые позволят Киеву бить вглубь территории России, но сказал, что сначала может обсудить это с президентом Владимиром Путиным в попытке положить конец конфликту.

Трамп заявил, что обсуждал это мощное оружие в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским в минувшие выходные.

“Мы об этом говорили, так что посмотрим”, — сказал Трамп журналистам в воскресенье с борта номер один, направляясь на Ближний Восток, чтобы поддержать там мирное соглашение, чьим инициатором он выступил. Трамп заявил, что может использовать “Томагавки” в качестве рычага давления на Владимира Путина, чтобы положить конец конфликту. “Я мог бы сказать: “Послушайте, если боевые действия не прекратятся, я могу передать им “Томагавки””, — добавил Трамп.

Комментарии Трампа свидетельствуют о готовности расширить спектр поставляемых Украине вооружений, но также о том, что он по-прежнему сосредоточен на прекращении огня. “Если конфликт не будет урегулирован, мы вполне можем это сделать. Возможно, и нет, но мы можем”, — добавил он.

Трамп и Зеленский общались в субботу и воскресенье, и украинский лидер сказал, что они, среди прочего, обсуждали “возможности дальнего удара”. Зеленский назвал разговоры “очень продуктивными”. Трамп сказал, что они также обсудили потребность Украины в дополнительных поставках противоракет Patriot, подчеркнув, что Киев нуждается в них “очень остро”.

По словам самого Трампа, он сказал Зеленскому, что он может сначала пригрозить России, прежде чем отправлять Украине “Томагавки”, назвав их “новым уровнем агрессии”. “Они разве хотят, чтобы в их сторону полетели “Томагавки”? Я так не думаю. Так что я мог бы поговорить с Россией об этом, если начистоту”, — сказал президент.

Трамп выступает за то, чтобы американское оружие поставлялось странам НАТО, а затем переправлялось на Украину хотя неясно, какой конкретный механизм он предусмотрел для продажи “Томагавков”.

Трамп заявил, что США не против того, чтобы Украина получала больше оружия американского производства — при условии, что это не истощает американские запасы.

“Им нужно больше оружия, и мы рассматриваем эту возможность. Мы надеемся, что сможем его предоставить. Знаете, нашей стране вообще-то тоже нужно оружие. И мы не можем его передать, если у нас у самих его нет — никогда ведь не знаешь, что может случиться”, — сказал он.

Статья написана при участии Марии Паулы Михарес Торрес

Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
