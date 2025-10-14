Украина и Британия начнут совместное производство дронов-перехватчиков

ЦАМТО, 13 октября. Украина и Великобритания намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков, заявили 10 октября в британском Министерстве обороны.

"Великобритания и Украина намерены совместно разработать новый беспилотник-перехватчик для противовоздушной обороны в рамках проекта Octopus. Запуск в серию предполагает производство тысяч беспилотников в месяц в Великобритании для поддержки Украины", – цитирует "РИА Новости" заявление Минобороны.

Как отмечается, стоимость производства дронов-перехватчиков значительно ниже стоимости обычных ракет ПВО. Новые БЛА также будут эффективны в уничтожении барражирующих боеприпасов, заявили в военном ведомстве.

Как напоминает агентство, в начале сентября украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems объявил об инвестициях в размере 200 млн. фунтов стерлингов (266 млн. долл.) в производство БЛА в Великобритании. Предприятие будет построено в г.Милденхолл (графство Саффолк). Также будет создан испытательный центр на аэродроме Элмсетт вблизи Ипсвича.

Позднее власти Британии объявили о начале строительства нового завода по производству БЛА в Суиндоне на юго-западе Великобритании, который откроется в 2026 году. По заявлению властей, новый завод будет обеспечивать полный цикл производства беспилотников – от изготовления прототипов до сборки. Там также будут проводиться исследования и разработки. При этом Лондон не уточнил, будет ли предприятие поставлять БЛА на Украину.