ВС Ирландии получили третий новый самолет C-295

ЦАМТО, 13 октября. Минобороны Ирландии сообщило о прибытии на аэродром Кейсмент (недалеко от Дублина) третьего самолета C-295, приобретенного у Airbus Defence and Space для авиакорпуса страны.

В мероприятии, состоявшемся 7 октября, принял участие министр обороны Саймон Харрис.

Как сообщал ЦАМТО, 13 декабря 2019 года Минобороны Ирландии по результатам тендера заключило с Airbus Defense and Space контракт на поставку двух морских патрульных самолетов C-295. Стоимость контракта, включая обучение, запасные части, наземное оборудование и сопутствующую поддержку, составила около 230 млн. евро.

C-295 предназначены для замены устаревших морских патрульных самолетов CN-235-100 "Персудер", приобретенных в 1994 году. Поставки были запланированы на 2023 год.

Первый C-295 прибыл на аэродром Кейсмент в июне, а второй в октябре 2023 года. Невооруженные самолеты вошли в состав 101-й эскадрильи 1-го оперативного крыла, расположенной на аэродроме Кейсмент. Они могут использоваться для патрулирования на море, перевозки войск и грузов, поддержки поисково-спасательных операций, защиты рыболовства, медицинской эвакуации и десантирования.

В декабре 2022 года с компанией Airbus Defence and Space был подписан новый контракт на поставку дополнительного самолета C-295W в варианте для перевозки войск и грузов. Стоимость контракта, включая сопутствующее оборудование и поддержку, составляет около 59 млн. евро (без НДС, 73 млн. евро с учетом НДС).

Помимо поставки C-295, авиакорпус в конце года также получит самолет Dassault Falcon 6X. Дальность полета Falcon 6X, рассчитанного на перевозку 14 человек, составляет 5060 морских миль. Стоимость подписанного в 2024 году контракта составляет около 53 млн. евро (без НДС).