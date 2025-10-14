Специалисты бригады имени Невского создают уникальный ретранслятор для БПЛА

Специалисты бригады Невского создают не имеющий аналогов ретранслятор для БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Специалисты добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России работают над созданием не имеющего аналогов ретранслятора для сигнала БПЛА, рассказал РИА Новости инженер-техник с позывным "Зимба".

Разведывательно-штурмовая бригада им. Александра Невского выполняет боевые задачи в интересах группировки войск "Юг" ВС РФ .

"Если у нас воздушный коридор закрыт (средствами РЭБ, рельефом местности или же если штатные средства не могут обеспечить уверенный сигнал из-за расстояния - ред.), то именно ретранслятор и будет способствовать продолжению маршрута и доработке цели", - рассказал "Зимба".

Он отметил, что данная технология не имеет аналогов и разработана исключительно специалистами бригады имени Александра Невского. При этом основные отличия ретранслятора - продолжительность нахождения в воздухе, отдельный полетный силуэт и качество связи за счет нестандартных технических решений.

"Мы, наверное, первые и лучшие, кто добьется такого результата, который нам необходим. Это проект бригады им. Невского. Есть ли аналоги - нет. Это - первоисточник разработки... Проекты закрыты. Их нет в общем доступе", - сказал "Зимба".