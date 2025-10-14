Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Украины пополнились еще одним боевым кораблем, о передаче бывшего голландского тральщика Alkmaar сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* (внесен в России в список экстремистов и террористов).

Нидерланды передали Украине очередной противоминный корабль, еще один войдет в состав ВМСУ до конца года. На данный момент идет подготовка экипажей для этих кораблей, базироваться они будут, скорей всего, в Великобритании, где находятся и другие корабли украинского флота, за исключением корвета «Гетман Иван Мазепа», который базируется в Турции.

Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается.

— заявил Неижпапа*.

Стоит отметить, что это не первый тральщик, переданный Нидерландами Украине, голландцы списывают свои старые противоминные корабли, заменяя их более современными, а все старье спихивают Киеву под видом военной помощи. А на Украине и этому рады. Несколько дней назад Зеленский подписал указ, разрешающий украинским морякам находиться в Великобритании и Турции, неся там службу вместе с кораблями.

Предлагается отправить в Турцию на корвет ВМС «Гетман Иван Мазепа» 106 военнослужащих, в Великобританию на пять противоминных кораблей 195 человек и еще 20 для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии.

— заявили в Минобороны Украины.