ТАСС

ВС России и Индии отработали освобождение заложников на учениях "Индра-2025"

Военнослужащий Вооруженных Сил Индии на учениях "Индра-2017"
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии на учениях "Индра-2017".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Особое внимание уделялось применению дронов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские и индийские военнослужащие отработали совместное освобождение заложников из захваченного условным противником населенного пункта в рамках учений "Индра-2025" на полигоне Махаджан в Индии. Об этом сообщили в Минобороны России.

По легенде, условные террористы захватили населенный пункт, где удерживали заложников.

"Подразделения двух стран выдвинулись на военной технике для блокирования района с целью предотвращения отхода условного противника. При движении колонны военной техники подразделения отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, организацию первой помощи пострадавшим и их эвакуацию на легких транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время занятий особое внимание уделялось применению беспилотников для разведки местности и нанесения ударов, использованию средств радиоэлектронной борьбы, а также материально-техническому обеспечению военных.

Ранее в Минобороны РФ уточнили, что в ходе учений, которые продлятся до 15 октября, военнослужащие двух стран отработают совместные тактические действия, а также организацию связи и управления совместной группировкой войск. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
