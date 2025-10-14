Трамп считает, что Путин урегулирует конфликт на Украине

По мнению президента США, это "было бы великолепно"

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин сможет в конечном итоге урегулировать конфликт на Украине.

"Я по-настоящему думаю, что было бы великолепно, если президент Путин уладил бы это, я думаю, он это урегулирует", - заявил Трамп журналистам на борту своего самолета по пути на Ближний Восток.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине, политическую волю к этому сохраняет и Трамп, но Киев и Европа не готовы что-то делать в этом русле.