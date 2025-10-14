Войти
ТАСС

Трамп считает, что Путин урегулирует конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

По мнению президента США, это "было бы великолепно"

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин сможет в конечном итоге урегулировать конфликт на Украине.

Трамп вновь выразил мнение, что конфликт на Украине будет преодолен

"Я по-настоящему думаю, что было бы великолепно, если президент Путин уладил бы это, я думаю, он это урегулирует", - заявил Трамп журналистам на борту своего самолета по пути на Ближний Восток.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине, политическую волю к этому сохраняет и Трамп, но Киев и Европа не готовы что-то делать в этом русле. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
