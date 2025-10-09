Военный аналитик Полетаев: ВС России смогут разгромить ВСУ за счет новой тактики

Вооруженные силы (ВС) России смогут разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) за счет новой тактики прорыва укрепленных участков фронта малыми пехотными группами. Такое мнение военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев высказал в среду, 8 октября.

«Если удастся масштабировать эту практику, у российских военных появится эффективный инструмент для полного разгрома ВСУ», — сказал он в интервью Lenta.Ru.

Полетаев привет в пример освобождение Суджи в Курской области, где ВС РФ научились достигать успеха малыми пехотными группами при массированной поддержке беспилотников. Он подчеркнул, что в настоящее время российским военным нужно найти способ развивать успех в зоне прорыва и закрепляться на достигнутых позициях.

24 сентября экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что действия ВСУ на курском направлении оказались бесплодными, а цена за них была чрезмерно высокой, сообщает 360.ru.

По его словам экс-главкома, наступательные действия подобного характера при ограниченных целях можно провести, но практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимых результатов атакующей стороне, пишет «Москва 24».

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин заявил, что только в Курской области потери ВСУ составили 76 тыс. человек. По словам главы государства, российские военные выбили украинских боевиков из региона, но они смогли создать угрозу по всей линии государственной границы России с Украиной в двух других соседних областях. Путин добавил, что это привело к нехватке личного состава ВСУ и созданию РФ безопасных зон вдоль границ.