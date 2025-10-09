Войти
Известия.ru

Военный аналитик назвал ключ к успеху ВС России на Украине

526
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военный аналитик Полетаев: ВС России смогут разгромить ВСУ за счет новой тактики

Вооруженные силы (ВС) России смогут разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) за счет новой тактики прорыва укрепленных участков фронта малыми пехотными группами. Такое мнение военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев высказал в среду, 8 октября.

«Если удастся масштабировать эту практику, у российских военных появится эффективный инструмент для полного разгрома ВСУ», — сказал он в интервью Lenta.Ru.

Полетаев привет в пример освобождение Суджи в Курской области, где ВС РФ научились достигать успеха малыми пехотными группами при массированной поддержке беспилотников. Он подчеркнул, что в настоящее время российским военным нужно найти способ развивать успех в зоне прорыва и закрепляться на достигнутых позициях.

24 сентября экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что действия ВСУ на курском направлении оказались бесплодными, а цена за них была чрезмерно высокой, сообщает 360.ru.

По его словам экс-главкома, наступательные действия подобного характера при ограниченных целях можно провести, но практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимых результатов атакующей стороне, пишет «Москва 24».

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин заявил, что только в Курской области потери ВСУ составили 76 тыс. человек. По словам главы государства, российские военные выбили украинских боевиков из региона, но они смогли создать угрозу по всей линии государственной границы России с Украиной в двух других соседних областях. Путин добавил, что это привело к нехватке личного состава ВСУ и созданию РФ безопасных зон вдоль границ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк