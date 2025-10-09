Войти
Военное обозрение

Бабиш: На оружие для Киева мы не будем выделять бюджетные деньги

488
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Победитель парламентских выборов в Чехии – Андрей Бабиш (ранее уже был на посту чешского премьера) прокомментировал так называемую «снарядную инициативу» для Киева. Речь идёт об обещании действующего чешского премьера Петра Фиалы о поставке Украине 1 миллиона боеприпасов. Большую часть из этого объёма Прага уже изыскала, оплатила и поставила. Теперь же Бабиш, который претендует на возвращение в кресло председателя чешского правительства, решил идти путём Дональда Трампа.

Бабиш:

Если мы будем в правительстве, мы не будем тратить ничего из бюджета на оружие для Украины. Мы скажем оружейникам: если вы хотите отправлять оружие и боеприпасы Украине, то нет проблем. Но сами.

Бабиш добавил, что такие поставки в случае его назначения премьером будут вестись только на деньги бизнеса.

Андрея Бабиш:

Наша страна вносит в консолидированный бюджет ЕС 60 млрд евро. Из евробюджета и так идут средства на помощь Украине. Разве мы что-то ещё должны?

Однако для Бабиша не всё так однозначно в плане премьерства. В современной Европе победа партии на выборах вовсе не гарантирует того, что лидер этой партии станет главой правительства. Проигравшие вполне могут сформировать коалицию, которая и станет формировать новый кабмин. Мало того, президент Чешской Республики Петр Павел сразу же после победы партии Бабиша на выборах объявил, что он не поддержит кандидата, выступающего «против помощи Украине».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк