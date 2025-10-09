Бабиш: На оружие для Киева мы не будем выделять бюджетные деньги

Источник изображения: topwar.ru
Победитель парламентских выборов в Чехии – Андрей Бабиш (ранее уже был на посту чешского премьера) прокомментировал так называемую «снарядную инициативу» для Киева. Речь идёт об обещании действующего чешского премьера Петра Фиалы о поставке Украине 1 миллиона боеприпасов. Большую часть из этого объёма Прага уже изыскала, оплатила и поставила. Теперь же Бабиш, который претендует на возвращение в кресло председателя чешского правительства, решил идти путём Дональда Трампа.
Бабиш добавил, что такие поставки в случае его назначения премьером будут вестись только на деньги бизнеса.
Однако для Бабиша не всё так однозначно в плане премьерства. В современной Европе победа партии на выборах вовсе не гарантирует того, что лидер этой партии станет главой правительства. Проигравшие вполне могут сформировать коалицию, которая и станет формировать новый кабмин. Мало того, президент Чешской Республики Петр Павел сразу же после победы партии Бабиша на выборах объявил, что он не поддержит кандидата, выступающего «против помощи Украине».