Стало известно о способе России «приставить пистолет к жирной заднице США»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

KP.RU: Ответом России США за Tomahawk на Украине мог бы стать «Орешник» на Кубе

Россия могла бы разместить комплекс «Орешник» на Кубе. О способе Москвы ответить Вашингтону на возможную передачу Киеву ракет Tomahawk стало известно обозревателю газеты Комсомольская правда (KP.RU) полковнику Виктору Баранцу.

По мнению обозревателя, Москва не раз «умоляла» США и НАТО не приближаться к российским границам, поэтому размещение на Кубе ракет «Орешник» позволило бы снова «приставить пистолет к жирной заднице США». Также Баранец допустил, что на Кубу могли бы вернуться не только центр электронной разведки, но базы сухопутных, морских и военно-воздушных сил.

Альтернативой автор счел размещение на острове не ракет «Орешник» дальностью 5,5 тысячи километров, а оперативно-тактических комплексов, способных поражать цели на дистанции 2-3 тысячи километров. «Нельзя исключать, что и Венесуэлу мы таким же образом прикроем», — заметил Баранец.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что военное сотрудничество с Кубой можно считать равноценным ответом Москвы на угрозы США поставить Украине ракеты Tomahawk.

В сентябре на видеотрансляции агентства «Белта» в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко увидели макет баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Белоруссия
Венесуэла
Куба
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
