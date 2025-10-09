Войти
В Словении заметили эшелон с итальянскими бронемашинами VBL Puma 6x6 для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Железнодорожный эшелон с итальянской бронетехникой замечен в Словении, как утверждают местные ресурсы, поезд двигался в восточном направлении. И хотя конечный пункт назначения неизвестен, с большой вероятностью техника следует на Украину.

Военный эшелон с десятками итальянских бронемашин VBL Puma 6x6 проследовал через Словению на Украину. Такой вывод сделан из-за бронемашин на платформах. Всё дело в том, что Италия с 2023 года снимает бронетранспортеры VBL Puma 6x6 с вооружения, заменяя более современными образцами техники. Выведенные из состава машины убираются на склады, а потом вдруг оказываются на Украине. Кроме того, проходившие подготовку в Италии украинцы обучались как раз на этих машинах.

Италия не раскрывает содержимое своих пакетов военной помощи киевскому режиму, поэтому никаких официальных данных о поставках VBL Puma 6x6 Украине нет и не будет. Однако в апреле прошлого года бронетранспортер Puma 6x6 был уничтожен российскими войсками в районе Белогоровки, а в марте этого года итальянский волонтер снял эти броневики в одном из подразделений ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

VBL (Vеhicule Blindе Lеger — «легкая бронированная машина») Puma 6x6 разработана итальянским консорциумом Iveco-Oto Melara и выпускалась с 2001 по 2004 год. В конфигурации 6х6 было выпущено всего 250 машин, а 4х4 — 330. Экипаж броневика — два человека (водитель и стрелок), в десантном отсеке помещаются еще четверо. Масса — 7 тонн, бронирование противопульное, двигатель дизельный, максимальная скорость — 110 км/час, запас хода — 700 км. Вооружение — пулемет калибра 7,62 или 12,7 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Словения
Украина
Компании
Iveco
