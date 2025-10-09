ОДК представила новое техническое решение для линейки индустриальных двигателей АЛ-41СТ

В рамках Петербургского международного газового форума корпорация демонстрирует ротор универсального компрессора высокого давления, применение которого позволит увеличить КПД и топливную эффективность

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представила на XIV Петербургском международном газовом форуме ротор универсального компрессора высокого давления для индустриальных двигателей нового поколения АЛ-41СТ. Этот ключевой компонент может использоваться в двигателях разной мощности. Его применение позволит увеличить КПД и топливную эффективность.

На форуме ОДК представила макет индустриального АЛ-41СТ-25 и новейшую инновационную разработку — универсальный компрессор высокого давления, который создают конструкторы ОКБ им. А. Люльки — филиала уфимского предприятия ОДК-УМПО. Он будет использоваться при создании линейки перспективных индустриальных двигателей АЛ-41СТ мощностью 25, 32 и 42 МВт.

Новая разработка позволит адаптировать двигатели АЛ-41СТ различных мощностей для работы на компрессорных станциях с минимальными изменениями конструкции газоперекачивающих агрегатов. Это существенно сократит затраты и сроки реконструкции объектов газотранспортной отрасли. Кроме того, применение универсального компрессора высокого давления позволит снизить эксплуатационные затраты за счет повышения КПД двигателя и улучшения топливной экономичности.

«Мы видим растущий спрос со стороны компаний топливно-энергетического комплекса на оборудование, которое сочетает высокую энергоэффективность и соответствие строгим экологическим стандартам. ОДК Ростеха не только серийно производит надежные индустриальные двигатели, но и создает новые в востребованных сегментах мощности. Представленный на форуме перспективный АЛ-41СТ-25 наглядно демонстрирует, что российское двигателестроение успешно замещает иностранные аналоги. С созданием универсального компрессора для линейки этого двигателя в ОДК предлагают уже и технологии опережающего уровня», — сказал генеральный директор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Одна из новейших разработок ОДК — перспективный индустриальный двигатель АЛ-41СТ-25, который применяется для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов. Он разработан ОКБ им. Люльки — филиалом уфимского предприятия ОДК-УМПО в рамках соглашений между Госкорпорацией Ростех, ОДК, «Газпромом» и Республикой Башкортостан.

Стендовые испытания первого опытного образца нового двигателя прошли в ОДК-УМПО в декабре 2023 года. Второй опытный образец АЛ-41СТ-25 впервые был представлен на Петербургском международном газовом форуме в октябре 2024 года. В апреле 2025 года состоялись его стендовые испытания. Опытно-промышленная эксплуатация образцов АЛ-41СТ-25 проходит на компрессорной станции «Арская» в Татарстане.

Преимущества нового двигателя АЛ-41СТ-25 заключаются в высоком КПД — 39% с возможностью поэтапного доведения до 40% и мощности 25,6 МВт. Двигатель обладает уникальными характеристиками, которые позволяют сохранять эффективность при повышенных температурах окружающего воздуха. Он также отличается высокой экологичностью. Благодаря минимальным габаритам, малой массе и модульной конструкции обеспечивается его быстрая установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Назначенный ресурс двигателя составляет 120 000 часов с возможностью увеличения до 150 000 часов.

ОДК на протяжении многих лет является ведущим производителем газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок для отечественного ТЭК. Комплексным поставщиком газотурбинного оборудования ОДК является компания «ОДК Инжиниринг».

XIV Петербургский международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 7 по 10 октября. На стенде ОДК представлены современные разработки для топливно-энергетического комплекса — полноразмерный газотурбинный двигатель НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт, камера сгорания для него, макеты турбины большой мощности ГТД-110М для энергетики и двигателя АЛ-41СТ-25. Кроме экспозиции «Газпром — территория технологического лидерства» ОДК демонстрирует новейший НК-36СТ-32 мощностью 32 МВт и ротор универсального компрессора высокого давления.