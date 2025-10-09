Войти
Ростех

ОДК представила новое техническое решение для линейки индустриальных двигателей АЛ-41СТ

536
0
+3
АЛ-41СТ
АЛ-41СТ.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

В рамках Петербургского международного газового форума корпорация демонстрирует ротор универсального компрессора высокого давления, применение которого позволит увеличить КПД и топливную эффективность

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представила на XIV Петербургском международном газовом форуме ротор универсального компрессора высокого давления для индустриальных двигателей нового поколения АЛ-41СТ. Этот ключевой компонент может использоваться в двигателях разной мощности. Его применение позволит увеличить КПД и топливную эффективность.

На форуме ОДК представила макет индустриального АЛ-41СТ-25 и новейшую инновационную разработку — универсальный компрессор высокого давления, который создают конструкторы ОКБ им. А. Люльки — филиала уфимского предприятия ОДК-УМПО. Он будет использоваться при создании линейки перспективных индустриальных двигателей АЛ-41СТ мощностью 25, 32 и 42 МВт.

Новая разработка позволит адаптировать двигатели АЛ-41СТ различных мощностей для работы на компрессорных станциях с минимальными изменениями конструкции газоперекачивающих агрегатов. Это существенно сократит затраты и сроки реконструкции объектов газотранспортной отрасли. Кроме того, применение универсального компрессора высокого давления позволит снизить эксплуатационные затраты за счет повышения КПД двигателя и улучшения топливной экономичности.

«Мы видим растущий спрос со стороны компаний топливно-энергетического комплекса на оборудование, которое сочетает высокую энергоэффективность и соответствие строгим экологическим стандартам. ОДК Ростеха не только серийно производит надежные индустриальные двигатели, но и создает новые в востребованных сегментах мощности. Представленный на форуме перспективный АЛ-41СТ-25 наглядно демонстрирует, что российское двигателестроение успешно замещает иностранные аналоги. С созданием универсального компрессора для линейки этого двигателя в ОДК предлагают уже и технологии опережающего уровня», — сказал генеральный директор компании «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Одна из новейших разработок ОДК — перспективный индустриальный двигатель АЛ-41СТ-25, который применяется для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов. Он разработан ОКБ им. Люльки — филиалом уфимского предприятия ОДК-УМПО в рамках соглашений между Госкорпорацией Ростех, ОДК, «Газпромом» и Республикой Башкортостан.

Стендовые испытания первого опытного образца нового двигателя прошли в ОДК-УМПО в декабре 2023 года. Второй опытный образец АЛ-41СТ-25 впервые был представлен на Петербургском международном газовом форуме в октябре 2024 года. В апреле 2025 года состоялись его стендовые испытания. Опытно-промышленная эксплуатация образцов АЛ-41СТ-25 проходит на компрессорной станции «Арская» в Татарстане.

Преимущества нового двигателя АЛ-41СТ-25 заключаются в высоком КПД — 39% с возможностью поэтапного доведения до 40% и мощности 25,6 МВт. Двигатель обладает уникальными характеристиками, которые позволяют сохранять эффективность при повышенных температурах окружающего воздуха. Он также отличается высокой экологичностью. Благодаря минимальным габаритам, малой массе и модульной конструкции обеспечивается его быстрая установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Назначенный ресурс двигателя составляет 120 000 часов с возможностью увеличения до 150 000 часов.

ОДК на протяжении многих лет является ведущим производителем газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок для отечественного ТЭК. Комплексным поставщиком газотурбинного оборудования ОДК является компания «ОДК Инжиниринг».

XIV Петербургский международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 7 по 10 октября. На стенде ОДК представлены современные разработки для топливно-энергетического комплекса — полноразмерный газотурбинный двигатель НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт, камера сгорания для него, макеты турбины большой мощности ГТД-110М для энергетики и двигателя АЛ-41СТ-25. Кроме экспозиции «Газпром — территория технологического лидерства» ОДК демонстрирует новейший НК-36СТ-32 мощностью 32 МВт и ротор универсального компрессора высокого давления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОДК УК
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк