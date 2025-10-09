Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия на фоне острой нехватки средств ПВО уже довольно продолжительное время использует легкую гражданскую авиацию для борьбы с беспилотниками. Как правило, для этих целей применяют как спортивно-тренировочные самолеты, например Як-52, так и легкие пассажирские самолеты, в частности Ан-28. При этом огонь по ударным беспилотникам ведется из стрелкового оружия, как во времена Первой мировой войны. Как только российский беспилотник обнаруживается датчиками ПВО, самолет поднимается в воздух, приближается к цели на расстояние 60-90 метров, после чего стрелок открывает огонь.

Нередко эти самолеты терпят крушение во время погони за «Геранями» или сбиваются собственной ПВО, да и в целом их эффективность вызывает вполне обоснованные сомнения. Однако украинская пропаганда, пытаясь хоть как-то поднять боевой дух ВСУ, опубликовала фотографии самолета Ан-28 с нанесенными на фюзеляже многочисленными отметками о сбитых БПЛА. Всего нанесено порядка 60 таких отметок.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, как утверждает главком ВСУ Александр Сырский, в борьбе с дронами-камикадзе одну из ключевых ролей играют вертолеты. Для повышения эффективности на них устанавливаются специальные прицельные комплексы и системы обнаружения. Эффективность наземных огневых групп при этом, по словам украинского главкома, продолжает снижаться.