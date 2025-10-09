Войти
Перспективный космолет Dream Chaser совершит свой первый полет в 2026 году

Dream Chaser

Компания Sierra Space совместно с NASA пришли к соглашению о корректировке контракта, определяющего будущее перспективного космического самолета Dream Chaser. В результате этих изменений первый орбитальный полет аппарата, намеченный на 2026 год, будет проведен в автономном режиме без стыковки с МКС. Изначально разработка Dream Chaser велась в рамках программы коммерческих грузоперевозок CRS-2, согласно которой агентство NASA должно было заказать как минимум семь миссий по снабжению МКС. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась из-за технических сложностей — в частности, из-за трехрежимной двигательной установки, способной работать на перекиси водорода и смеси топлива RP-1.

Эти задержки повлияли на процесс сертификации корабля для полетов к орбитальной станции. Важным фактором пересмотра контракта стало решение NASA о завершении жизненного цикла МКС уже к 2030 году. При таком сценарии выполнение всех запланированных грузовых миссий становилось маловероятным. Одновременно Sierra Space стремится позиционировать свой космический самолет как многофункциональную платформу, способную решать задачи в области национальной безопасности и обороны, что требует большей операционной самостоятельности. Согласно новым договоренностям, NASA сохраняет возможность заказа грузовых миссий, но не связано обязательным минимумом. Это позволяет Sierra Space сосредоточиться на подготовке к эпохе частных космических станций после завершения программы МКС. Ключевые преимущества Dream Chaser — вертикальный старт на ракете-носителе и посадка на обычную полосу — делают его перспективным решением для быстрого развертывания и выполнения различных миссий на низкой околоземной орбите.

Dream Chaser

Александр Козырев

Александр Козырев
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Dream Chaser
NASA
МКС
