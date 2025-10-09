Войти
В Таджикистане модернизировали оборудование комплекса оптико-электронного узла

Оптико-электронный комплекс распознавания космических объектов 54Ж6 "Окно" российской Системы контроля космического пространства (СККП) в Нуреке (Таджикистан)
Оптико-электронный комплекс распознавания космических объектов 54Ж6 "Окно" российской Системы контроля космического пространства (СККП) в Нуреке (Таджикистан).
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

В военном ведомстве России сообщили, что в ходе посещения узла министр обороны Андрей Белоусов проверил работу дежурных смен

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Основным вооружением оптико-электронного узла в Таджикистане является модернизированный комплекс для обнаружения космических объектов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Головко.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе посещения отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства министр обороны Андрей Белоусов проверил работу дежурных смен и заслушал доклад Головко о функциональных характеристиках оптико-электронного комплекса и перспективах его развития.

"Основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов", - доложил генерал-полковник. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СККП
