"Сделают ВСУ смертоноснее". США могут передать Украине ракеты страшнее Tomahawk

Полковник Ходаренок допустил, что ВСУ получат ракеты JASSM и LRASM

Вместо Tomahawk США могут передать Киеву другие ракеты - JASSM и LRASM. Пока это только версия российских военкоров и блогеров, но не исключено, что ее могут обсуждать и в Белом доме. Подробнее об этой альтернативе и ее опасности для России рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

США вместо крылатых ракет Tomahawk могут передать Украине изделия JASSM и LRASM, предположил автор канала «Старше Эдды».

Сразу стоит отметить, что эти ракеты будут пострашнее Tomahawk.

Подобная замена может сделать ВСУ куда как смертоноснее.

Все дело в том, что крылатая ракета Tomahawk относится все-таки к изделиям морского базирования. Владимиру Зеленскому вместе с ракетами этого типа надо было просить у Дональда Трампа дополнительно и крейсеры УРО типа «Тикондерога», и эсминцы УРО типа «Арли Берк».

Достаточным количеством сухопутных версий Tomahawk, чтобы серьезным образом усилить боевые и оперативные возможности ВСУ, Соединенные Штаты в настоящее время еще не располагают.

Мобильных наземных пусковых установок типа Typhon, с которых можно запускать Tomahawk, в распоряжении ВС США еще не так много. В настоящее время эта система только-только находится на этапе развертывания.

Таким образом, передача незначительного количества пусковых установок этого типа и ракет Tomahawk ВСУ серьезно не усилит, но неизбежно приведет к резкому ухудшению взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном (хотя, казалось, куда еще хуже) и существенной эскалации конфликта на Украине. Иными словами, овчинка выделки не стоит.

Шуму будет много, а реального влияния на ход боевых действий незначительные по объему поставки ракет Tomahawk не окажут.

Но совершенно иная история может быть с поставками ракет другого типа. К примеру, на оснащении Вооруженных сил США в настоящее время находится несколько тысяч ракет типа JASSM (крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей, Joint Air-to-Surface Standoff Missile) и LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile, противокорабельная ракета, которую можно как подвешивать под самолет, так и запускать из корабельных вертикальных пусковых установок типа Мк41). Тем более, что у многих изделий этого типа завершаются установленные сроки эксплуатации.

Ракета AGM-158 JASSM (изготовлено более двух тысяч единиц) - высокоточная крылатая ракета, разработанная корпорацией Lockheed Martin Corporation. Изделие оснащено проникающей боевой частью J-1000 (серийное обозначение WDU-42/B) массой около 450 кг. Дальность стрельбы AGM-158A JASSM - 360 км, а AGM-158B JASSM-ER (увеличенного радиуса действия) - 980 км.

Ракета AGM-158C LRASM с боевой частью в 454 кг обладает дальностью стрельбы в 930 км.

То есть на Черном море не останется ни одного безопасного места, где может укрыться российский корабль.

Носителями таких ракет могут быть как многофункциональные истребители F-16, имеющиеся в распоряжении Воздушных сил Украины, так и машины еще советского производства - Су-24М и Су-27. К тому же налицо тенденции увеличения объема поставок F-16 Киеву. И вполне возможно, что в ближайшее время количество самолетов этого типа в ВСУ существенно возрастет.

Таким образом, ракеты есть, носители есть, дальность стрельбы обоими изделиями весьма приличная, количество ракет вполне достаточно для того, чтобы в ходе боевых действий выйти на результаты боевого применения уже оперативного характера.

Так что нельзя исключать, что Соединенные Штаты могут склониться и к решению о передаче Украине ракет JASSM и LRASM взамен Tomahawk.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок