Россия предложила провести учения ВМС четырех стран на Каспии в 2026 году

Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Россия предложила провести многосторонние учения ВМС на Каспии в 2026 году

Россия выступила с инициативой организовать в 2026 году совместные военно-морские учения с Ираном, Казахстаном и Азербайджаном для улучшения безопасности судоходства и объектов на Каспии.

Учения будут посвящены обеспечению безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности прикаспийских государств, передает РИА «Новости».

Встреча командующих ВМС стран прошла в Петербурге с участием главкома ВМФ России Александра Моисеева.

Планируется также проработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных мероприятий на Каспии.

Моисеев подчеркнул: «Основное положение, которым мы руководствуемся, строгое и четкое понимание того, что Каспийское море – это закрытая акватория, военно-морская деятельность в которой должна осуществляться исключительно пятью прикаспийскими государствами».

Кроме того, Россия предложила возобновить работу экспертных групп ВМС по подготовке к подписанию пятистороннего меморандума о сотрудничестве в военно-морской сфере на Каспии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошли маневры «Морское взаимодействие – 2025» с участием экипажей ВМФ России и ВМС Китая, в процессе участники спасли условно аварийную подлодку.

Евгения Караваева

