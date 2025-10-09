Войти
Lenta.ru

Российский «Набат» научили определять БЭКи

524
0
+3
Фото: Daniyar Sarsenov / AP
Фото: Daniyar Sarsenov / AP.

Godrone: Детектор «Набат» научили определять БЭКи

Детектор «Набат» благодаря расширенному диапазону электромагнитных частот научили определять безэкипажные катера (БЭК). Об этом со ссылкой на представителя российской компании-разработчика Godrone сообщает ТАСС.

По словам собеседника, версия V.3 с учетом опыта бойцов специальной военной операции получила возможность работать в диапазоне от 200 до 800 мегагерц. «Мы добавили новые сигнатуры, появилась возможность обнаруживать БЭКи», — сказал представитель компании.

Он добавил, что новая версия позволяет обнаруживать вражеские аппараты на дальности 2 километра, тогда как модификация V.2 делала это на расстоянии 1,5 километра. Собеседник пообещал, что поставки новых изделий в войска стартуют в ближайшее время.

В сентябре агентство сообщило, что специалисты Мурманского арктического университета создали корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭКов.

В июле 2023 года ТАСС рассказал, что компания «Рособоронэкспорт» впервые представила экспортную версию автоматизированной системы управления, связи и оповещения «Набат» в рамках экспозиции на саммите «Россия — Африка».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк