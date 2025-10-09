ČA: большой войны в Европе жаждут Киев, Лондон и Париж

Главная ось угрозы расширения украинского конфликта проходит по оси Лондон — Париж — Киев, пишет ČA. Напротив, надежду внушает перспектива договора между Вашингтоном и Москвой. Это будет невыгодно для европейцев, однако будет меньшим злом по сравнению с тем, что им уготовали британцы, французы и украинцы.

Петр Друлак

Недавние воздушные инциденты в Северной Европе снова напомнили нам, что каждый день вооруженного конфликта на Украине несет риск того, что он расширится на запад, что страны Североатлантического альянса напрямую столкнутся с Россией. Это может произойти, даже если никто этого не захочет — по стечению непредвиденных обстоятельств и их последствий. Риск еще возрастает потому, что некоторые влиятельные игроки хотят большой войны. Влиятельными игроками являются Россия, Соединенные Штаты Америки, Украина и европейские государства НАТО. Но их мотивы различаются: одни хотят немедленно прекратить войну, другие хотят ее продолжать, а третьи — ее расширить. Давайте попытаемся рационально разобраться.

Россия хочет получить большую буферную зону на своей западной границе и нейтральный режим в Киеве. Поэтому ей не нужно расширение войны: это потребовало бы новых солдат и ресурсов от и без того отягощенной экономики, да и большая война ничего России не дала бы. Русским не нужна Западная Украина, и управлять ею им было бы трудно. Я уже не говорю о завоевании стран Прибалтики и Польши, хотя западная пропаганда утверждает обратное. Россия готова закончить вооруженный конфликт, но требует, чтобы политический Запад признал Крым российской территорией, а также признал четыре новых региона в ее составе, которые, правда, Россия еще не освободила полностью. Кроме того, Россия хочет, чтобы Запад отказался от военного влияния на оставшуюся территорию Украины. Пока эти условия не будут выполнены, Путин предпочтет продолжать боевые действия.

Если позиция российских властей в целом едина и рациональна, то в США мы видим разброд и шатание. Президент Трамп, чьи слова и действия трудно поддаются пониманию, часто требует мира, но и грозит эскалацией. При этом некоторых его соратников устраивает продолжение конфликта, и они даже допускают его расширение на территории Центральной Европы, но без прямого американского участия. Их устраивает, как вооруженный конфликт выжимает их русского соперника, и они не видят причин его прекращать. Некоторые, возможно, еще надеются, что режим Владимира Путина не выдержит военного груза и рухнет.

С другой стороны, сам Дональд Трамп, скорее всего, по-прежнему предпочел бы мир. Он видит в нем возможность для экономического сотрудничества с Россией, которая не превратится в мирового соперника США, в отличие от Китая. Резкие заявления, которые время от времени делает Трамп, можно объяснить желанием удовлетворить воинствующий лагерь в Вашингтоне и надавить на европейских вассалов. Трамп снова и снова отвергает требования европейцев включиться в конфликт более активно. Трампу это не нужно, так как осложнит договор с Россией. И когда он обещает европейцам дожать Россию, как только Европа полностью откажется от российского газа, он, скорее всего, просто с ними играет. Он ставит им условия, заведомо зная, что Европа их не сможет выполнить. Но в таком случае Дональд Трамп получит возможность заявить Европе: вы сами финансируете Путина своими закупками, так оставьте меня в покое с вашей Украиной!

Желания киевского режима ясны. Он добивается расширения конфликта в Европе, а если это не удастся, то хочет хотя бы продолжать его в нынешнем формате. Мир на нынешних условиях, а более благоприятных, скорее всего, ждать уже не приходится, вынудит Киев смириться с потерей больших территорий и признать, что смерть всех тех сотен тысяч, а сегодня уже, наверное, и миллионов украинцев была бессмысленной и напрасной. Напротив, если включится Европа, как веруют в Киеве, Россию удастся оттеснить, а может, даже победить, и тогда все будет иначе, нежели кажется неизбежным сейчас. Владимир Зеленский, которого избрали из-за обещаний договориться с Россией, ввязался в войну. Он уступил западным лидерам и их украинским агентам: соросовским НКО и бандеровским формированиям. Поэтому требуя сегодня от Запада настоящих жертв, Зеленский, с его точки зрения, действует рационально и этично.

Если в действиях России, Соединенных Штатов Америки и Украины просматривается некая рациональность, то с Европой все сложнее. Сегодня рационально смотрят на вещи только Венгрия и Словакия. Они хотят немедленного мира, не видят смысла в продолжении конфликта и любой ценой хотят избежать его расширения. Мир для них — это дешевый российский газ, а расширение конфликта перенесет боевые действия на их территорию. Другой стратегии придерживаются государства на берегу Балтийского моря от Польши до Финляндии. Они видят в продолжении конфликта способ сдержать воображаемую российскую экспансию. Трудно себе представить, чтобы они мечтали о его расширении, так как оказались бы на первой линии. Когда они дают понять, что ждут этого и готовятся, но напоминают тем самым Трампу об американских союзнических обязательствах в Европе.

Этим они отличаются от Великобритании, хотя в целом их отношение к Украине идентично. Британцы вместе с американцами спровоцировали этот конфликт (достаточно вспомнить Майдан, поездку Джонсона в Киев в апреле 2022 года и скрытые операции британской разведки и военных). Они давно следуют стратегии ослабления России так же, как государства на побережье Балтийского моря, но в отличие от них допускают, что расширение конфликта не слишком навредит британским интересам. Русский враг увяз бы в дорогостоящем переплете, но все это происходило бы вдали от британских границ.

Франция, в отличие от британцев, не подстрекала к конфликту, но в итоге нашла в нем смысл. Этот вооруженный конфликт позволяет ей, стране с ядерным оружием и самой сильной армией в ЕС, играть роль европейского военного лидера и защитника. Я подчеркну "играть роль", но никак не быть им. Для этого ее ресурсов слишком мало. Помимо прочего, этот вооруженный конфликт дает французскому президенту Эммануэлю Макрону возможность отвлечь публику от внутренней политики, в которой уже все проиграл. Франция будет рада продолжению конфликта и даже допускает его расширение, постоянно планируя отправку европейских "мирных" сил на Украину. Конечно, Франция может надеяться, что непосредственно ее этот конфликт не коснется, так как между Францией и Восточной Европой лежит Германия.

Германия проиграла от конфликта на Украине. Долгие годы Германия основывала свою экономику и внешнюю политику на антимилитаризме, дипломатии, дешевых российских энергоносителях и внеевропейских рынках. Сегодня эта стратегия лежит в руинах. Германия сегодня не понимает, что с ней и чья она. Корпоративный юрист Мерц воплощает эту беспомощность так же хорошо, как его предшественник Шольц. В конце августа он договорился с бельгийским премьером о том, чтобы воспользоваться замороженными российскими активами, хранящимися в Бельгии, а сегодня призывает к обратному. Как кажется сейчас, он еще хотя бы сопротивляется французским военным планам. Но сколько это продлится? Сегодня Германия не способна ни на что, а завтра может быть способна на все.

Если мы не хотим, чтобы война охватила Центральную Европу, то должны признать, что главную угрозу представляет собой ось Лондон — Париж — Киев. Напротив, надежду внушает перспектива договора между Вашингтоном и Москвой. Нет сомнений, что такой договор будет невыгоден для европейцев. И тем не менее это будет меньшим злом по сравнению с тем, которое европейцам уготовали британцы, французы и украинцы.