Военное обозрение

ВСУ начали применять кассетные ракеты FZ123 для поражения дронов «Герань»

523
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французский концерн Thales начал поставки на Украину новых 70-мм ракет FZ123 с лазерным наведением и с осколочно-фугасными боеголовками.

Это недорогое и эффективное средство борьбы с растущей угрозой со стороны дронов Shahed [«Герань»]

- отмечается в западной прессе.

БЧ ракеты кассетного типа и состоит из тысяч стальных шариков, которые разлетаются в разные стороны при срабатывании вблизи цели неконтактного взрывателя. По словам разработчика, в результате детонации создаётся смертоносное облако диаметром около 25 кв. м, поражающее винты, оперение и сенсоры беспилотников. Дальность действия ракеты составляет примерно 3000 м при правильной настройке и целеуказании.

Источник изображения: topwar.ru

ПУ Vampire от L3Harris для наземных платформ

Наведение осуществляется оператором с помощью лазерного луча. Если связь прервётся, то ракета в течение нескольких секунд будет лететь к заданной точке, а затем перейдёт в баллистический режим, что призвано повысить вероятность попадания.

ВСУ применяют 70-мм управляемые боеприпасы из поставленных США пусковых установок Vampire от L3Harris, на которых размещаются 4 УР и оптико-электронная/инфракрасная станция наведения. Украинские военные также адаптировали вертолёты Ми-8 для установки контейнеров с 70-мм ракетами.

Источник изображения: topwar.ru

Подвесной контейнер для 70-мм ракет

Компания Thales создаёт собственный прототип компактной наземной ПУ с 5 направляющими, одновременно наращивая производство 70-мм ракет на мощностях в Бельгии: как ожидается, в этом году будет выпущено примерно до 3500 УР, а в 2026 году – до 10 тыс. И это не считая десятков тысяч неуправляемых 70-мм боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
США
Украина
Франция
Продукция
Ми-8
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
