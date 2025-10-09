Войти
ТАСС

В России разработали комплекс защиты, обнаруживающий десятки дронов за раз

493
0
+2
Дрон в небе над городом
Дрон в небе над городом.
Источник изображения: Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Комплекс "Домовой" находит дроны сразу несколькими подсистемами обнаружения: акустической, оптической, тепловизионной и РЛС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Компания "Мобил-груп" разработала комплекс антидроновой защиты "Домовой", обнаруживающий в автоматическом режиме десятки дронов за раз. Комплекс представлен на Всероссийском форуме "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем", который проходит в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций (СПбГУТ) им. М.А. Бонч-Бруевича, передает корреспондент ТАСС.

"Новизна комплекса в том, что он работает не только на обнаружение, но и на уничтожение дронов-нарушителей дронами-перехватчиками. С большим количеством беспилотников ни один человек без помощи автоматической системы не справится. <...> Комплекс может обнаружить и уничтожить десятки дронов за раз", - сообщил ТАСС представитель компании "Мобил-груп".

Он подчеркнул в беседе с ТАСС, что "РЭБ в текущих условиях, с теми средствами поражения, которые нас нас летят, не сможет работать эффективно в большом количестве случаев". Чтобы решить эту проблему, комплекс "Домовой" обнаруживает дроны сразу несколькими подсистемами обнаружения: акустической, оптической (любой камерой), тепловизионной и РЛС (радиолокационной станцией).

"У всех есть представление о том, что надо обязательно брать новые камеры и расставлять их. Это неважно. Если у нас государственная задача - защитить людей и критическую инфраструктуру, то надо просто имеющиеся в стране камеры подключить к нашей системе. Там сразу работает наше ядро с нейросетью, и даже одна эта камера будет помогать в защите страны" - отмечено в разговоре с ТАСС.

Нейросеть "Домового" обрабатывает полученные данные, потом их "комплексирует", чтобы получить траекторию полета БВС-нарушителя (БВС - беспилотное воздушное судно), дальше в автоматическом режиме эти данные передаются БВС-перехватчику, "он вылетает и кинетически поражает БВС-нарушителя". Когда летит дрон-нарушитель, система сама определяет, где можно его сбить, "чтобы под ним не было города, чтобы внизу не было населения", определяется дистанция, дрон-перехватчик вылетает и потом уничтожает дрон-нарушитель.

"Одно из устройств "Домового" - просто смартфон, у него есть микрофон, он "слышит", откуда летит БВС-нарушитель. Когда год назад мы работали с курскими заказчиками, мы с ними разговаривали и слышали звук трактора. <...> Над ними летели дроны противника на двигателях внутреннего сгорания [ДВС]. Телефон прекрасно это слышит. Только осталось добавить к нему программу, нейросеть, которую мы сделали, которая скажет, что это именно летящий дрон на ДВС", - добавил в беседе с ТАСС представитель разработчика. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк