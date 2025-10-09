В России разработали комплекс защиты, обнаруживающий десятки дронов за раз

Комплекс "Домовой" находит дроны сразу несколькими подсистемами обнаружения: акустической, оптической, тепловизионной и РЛС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Компания "Мобил-груп" разработала комплекс антидроновой защиты "Домовой", обнаруживающий в автоматическом режиме десятки дронов за раз. Комплекс представлен на Всероссийском форуме "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем", который проходит в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций (СПбГУТ) им. М.А. Бонч-Бруевича, передает корреспондент ТАСС.

"Новизна комплекса в том, что он работает не только на обнаружение, но и на уничтожение дронов-нарушителей дронами-перехватчиками. С большим количеством беспилотников ни один человек без помощи автоматической системы не справится. <...> Комплекс может обнаружить и уничтожить десятки дронов за раз", - сообщил ТАСС представитель компании "Мобил-груп".

Он подчеркнул в беседе с ТАСС, что "РЭБ в текущих условиях, с теми средствами поражения, которые нас нас летят, не сможет работать эффективно в большом количестве случаев". Чтобы решить эту проблему, комплекс "Домовой" обнаруживает дроны сразу несколькими подсистемами обнаружения: акустической, оптической (любой камерой), тепловизионной и РЛС (радиолокационной станцией).

"У всех есть представление о том, что надо обязательно брать новые камеры и расставлять их. Это неважно. Если у нас государственная задача - защитить людей и критическую инфраструктуру, то надо просто имеющиеся в стране камеры подключить к нашей системе. Там сразу работает наше ядро с нейросетью, и даже одна эта камера будет помогать в защите страны" - отмечено в разговоре с ТАСС.

Нейросеть "Домового" обрабатывает полученные данные, потом их "комплексирует", чтобы получить траекторию полета БВС-нарушителя (БВС - беспилотное воздушное судно), дальше в автоматическом режиме эти данные передаются БВС-перехватчику, "он вылетает и кинетически поражает БВС-нарушителя". Когда летит дрон-нарушитель, система сама определяет, где можно его сбить, "чтобы под ним не было города, чтобы внизу не было населения", определяется дистанция, дрон-перехватчик вылетает и потом уничтожает дрон-нарушитель.

"Одно из устройств "Домового" - просто смартфон, у него есть микрофон, он "слышит", откуда летит БВС-нарушитель. Когда год назад мы работали с курскими заказчиками, мы с ними разговаривали и слышали звук трактора. <...> Над ними летели дроны противника на двигателях внутреннего сгорания [ДВС]. Телефон прекрасно это слышит. Только осталось добавить к нему программу, нейросеть, которую мы сделали, которая скажет, что это именно летящий дрон на ДВС", - добавил в беседе с ТАСС представитель разработчика.