Для турецкого флота разработали усовершенствованную зенитную ракету

Турецкая компания Aselsan провела боевые стрельбы с применением новой модификации зенитной ракеты для корабельной системы ПВО GÖKSUR. Как уточняет Naval Today, в ходе испытаний боеприпас впервые успешно перехватил низколетящую цель над морем. Испытания проводились в Синопе, расположенном в северной части черноморского побережья Турции.

Представители компании подчеркнули, что стрельбы продемонстрировали эффективность системы: ракета GÖKSUR IIR, оснащенная усовершенствованной инфракрасной головкой самонаведения, успешно поразила цель, летящую над морем, на дальности более 11 км.

Установка вертикального пуска GOKSUR, Турция

Aselsan


Для запуска использовалась корабельная пусковая установка вертикального пуска GÖKSUR 100-N собственной разработки компании Aselsan, представляющая собой новейшее достижение турецкой ракетной технологии. На среднем участке траектории ракета управлялась по каналу передачи данных GÜDÜ, а на конечном участке перешла в режим автономного наведения, поразив и уничтожив цель.

Разработанное компанией Aselsan при поддержке TÜBİTAK SAGE семейство систем GÖKSUR обеспечивает противовоздушную оборону военно-морских платформ от таких угроз, как низколетящие противокорабельные ракеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и боевые самолеты.

"С комплексами GÖKSUR Турция достигла нового рубежа в развитии военно-морского потенциала. Этот успех не только укрепляет нашу военно-морскую оборону и сдерживание, но и подчёркивает нашу приверженность разработке собственных передовых систем, обеспечивающих оперативное превосходство вооружённых сил", – заявил глава Aselsan Ахмет Акйол.

Заявленная эффективная дальность комплексов ПВО GÖKSUR 100-N – 15 км.

