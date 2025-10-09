Новая линия Мажино или очередной пиар? Суть и подоплека европейской "стены дронов"

Европейские страны — члены НАТО обсуждают возможность создания на восточном фланге так называемой стены дронов для более эффективного обнаружения, отслеживания и перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных нарушить их воздушное пространство. Но ни стоимость, ни пути реализации, ни даже конкретный список заинтересованных в инициативе сторон до конца не ясны. Что это — способ закрыть глаза на более насущные проблемы или новый "ход конем"?

"Стена дронов" — это совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией эшелонированной инфраструктуры средств мониторинга и защиты от БПЛА. Она будет состоять из систем обнаружения, отслеживания и перехвата беспилотников, средств войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и обеспечения безопасности акватории Балтийского и Черного морей, а также разведывательных спутников для повышения ситуационной осведомленности.

Агентство Associated Press (AP) напомнило, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша ранее прорабатывали вопрос создания "стены дронов", но в марте Еврокомиссия отклонила совместную просьбу Таллина и Вильнюса о выделении средств на это. Ситуация изменилась в сентябре, когда над территорией Польши было сбито несколько якобы российских беспилотников.

Несмотря на масштаб идеи, каких-либо фактов относительно конкретных компонентов планируемой "стены дронов", компаний, которые будут участвовать в их поставке, а также стоимости инициативы и уточнений, за чей счет она будет реализовываться, нет. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье на брифинге в Брюсселе 25 сентября заявил, что "на данном этапе еще рано раскрывать какие-либо подробности".

"Мы должны проконсультироваться со странами-участницами по поводу их финансовых возможностей и бюджетных ассигнований", — сказал он. Ренье не исключил, что некоторые государства смогут использовать для этих целей средства, запрошенные ими через европейский кредитный механизм SAFE (Security Action for Europe).

Согласно агентству BNS, консультации по "стене дронов" проводятся с участием еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса. 26 сентября он уже провел встречу с министрами обороны ряда стран Евросоюза, а также главой военного ведомства Украины Денисом Шмыгалем. "Украинский министр отметил, что его страна, накопившая большой опыт в области борьбы с беспилотными летательными аппаратами, готова участвовать в формировании "стены дронов", — привели слова еврокомиссара в BNS.

Кубилюс добавил, что, по заявлению участников консультаций, "стена дронов" является неотложным и приоритетным проектом. "Для того чтобы он был как можно быстрее воплощен в жизнь, мы без промедлений приступим к решению политических, технических, финансовых вопросов и мобилизации промышленных ресурсов", — сказал чиновник.

Он пояснил, что вскоре представители стран — участниц инициативы встретятся для разработки "подробной концептуальной и технической дорожной карты" дальнейших действий. По его словам, главным приоритетом является формирование "эффективной системы обнаружения" БПЛА.

Днем ранее он заявил порталу Euractiv, что "стена дронов" может заработать уже "примерно через год". "Нам необходимо понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников, — подчеркнул еврокомиссар в беседе с изданием. — Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика: они летают очень низко, и они очень маленькие".

При этом в интервью польскому телеканалу TVP Кубилюс не смог пояснить, как именно будет реализована эта инициатива, заявив, что необходимо получить заключение экспертов и проконсультироваться с Украиной. "Насколько я понимаю, на Украине нужно создать какие-то центры, где будут работать производители [дронов] и операторы, очень важно подготовить кадры", — сказал он.

Еврокомиссар прямо не ответил на вопрос ведущего и о том, доверяют ли жители ЕС своим лидерам в вопросах безопасности. Он заявил, что политики должны "демонстрировать открытость", а также наращивать производство вооружений и увеличивать инвестиции в оборонный сектор. Кубилюс отметил, что это "практично", поскольку таким образом они демонстрируют населению, что главы оборонных ведомств "делают все правильно".

Чужие среди своих

После заявлений о создании "стены дронов" вокруг инициативы почти моментально разгорелся политический скандал. Словакия и Венгрия, хотя они и находятся на восточном фланге ЕС и НАТО, не получили приглашения присоединиться к ней.

Спикер ЕК Тома Ренье позже заявил, что Словакия, равно как Дания, Украина и еще семь прифронтовых государств, все же была добавлена в список участников, а вот Будапешт — нет. Когда у него поинтересовались насчет перспектив присоединения Венгрии к текущим консультациям, а также означает ли отсутствие представителей республики на консультациях отказ от участия в инициативе, Ренье ответил: "Я не буду говорить от лица Венгрии. Это решение Венгрии".

Не все в Европе уверены и в том, что "стена дронов" будет эффективна. Как отметил в разговоре с AP министр обороны Эстонии Ханно Певкур, ЕС должен уделить приоритетное внимание финансированию данной инициативы, однако даже ее реализация не сможет полностью защитить европейские страны от атак БПЛА. "Дроны — это не комары", — подчеркнул он, добавив, что реализовать эту идею также будет непросто.

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило также подчеркнул, что до сих пор не удалось разработать недорогие аналоги ракет для уничтожения беспилотников. По его словам, сейчас можно приобрести только "очень дорогие" системы, которые экономически невыгодно использовать против дешевых дронов.

Лондон и Киев же утверждают, что готовы предложить для "стены дронов" дешевые решения. Как заявил в интервью газете The Daily Telegraph 25 сентября министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, Британия вместе с союзниками может продемонстрировать руководству России, что на любые попытки вторгнуться в воздушное пространство страны — члена НАТО "будет дан ответ".

Ранее британское Минобороны сообщило, что в рамках инициативы Octopus в Великобритании будут массово выпускаться новейшие FPV-дроны ПВО. Аппараты, о которых идет речь, были разработаны на Украине при поддержке королевства. Их стоимость, отметили в британском ведомстве, составляет всего 10% от стоимости тех атакующих беспилотников, для перехвата которых они будут использоваться.

В свою очередь, министр обороны Литвы Довиле Шакалене уже заявила, что ее стране на реализацию данной инициативы нужна довольно внушительная сумма. "Наша начальная потребность составляет как минимум €1,6 млрд, в том числе €1,1 млрд на укрепление сухопутной границы и €0,5 млрд на средства идентификации беспилотников", — привела ее слова пресс-служба ведомства.

Как отметила Шакалене, часть средств участники инициативы смогут взять из фонда программы развития европейской оборонной промышленности EDIP (European Defence Industry Programme), однако выделенные в рамках нее финансы недостаточны. "Вся программа EDIP предусматривает выделение €1,5 млрд, — сказала министр. — Потребности одной Литвы превышают эту сумму".

Пока же оборонное ведомство республики приняло решение о выделении €400 млн на закупку БПЛА, радаров, детекторов дронов и средств борьбы с беспилотниками. Как заявила журналистам замминистра обороны Лорета Маскалёвене, часть закупаемой техники будет получена уже в текущем году, часть — в следующем. "Радары в Литве не производятся, их придется заказывать за границей. Большинство остальной продукции изготавливают литовские предприятия", — отметила замминистра.

Позже президент балтийской республики Гитанас Науседа выразил мнение, что первый этап формирования "стены дронов" может быть завершен к 2028 году, до того, как вступит в силу бюджет ЕС на 2028–2034 годы. "Возможно, в бюджете ЕС на 2028–2034 годы можно будет предусмотреть выделение целевых средств на эту инициативу и перейти ко второму этапу ее реализации", — привела слова Науседы его пресс-служба.

Очередное шоу?

Источники агентства Bloomberg в конце сентября заявили, что меры по созданию так называемой стены дронов на восточном фланге Европы есть не что иное, как пиар-акция, "маскирующая суровую реальность". По их данным, сложность подобного проекта и необходимость финансирования задержат его реализацию на долгие годы.

Одна из серьезных проблем на пути его осуществления — трудности "в координации и увязке существующих национальных и региональных инициатив, а также риск сопутствующего ущерба" из-за высокой плотности полетов пассажирских и грузовых самолетов в европейском воздушном пространстве.

По словам других экспертов, знакомых с ситуаций, главная цель ЕС — определить, кто будет отвечать за координацию и как увязать и синхронизировать существующие национальные и региональные инициативы, чтобы выйти за рамки национальных ресурсов.

Ажиотаж вокруг беспилотников, как указало агентство, рискует затмить собой более общую проблему. Европа не обладает надлежащей инфраструктурой противовоздушной и противоракетной обороны, а в вопросах поиска и обретения таких средств у себя на вооружении практически полностью полагается на США, в то время как президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы континент стремился к большей самостоятельности.

Главная проблема, признанная многими в ЕС и НАТО, как указали в Bloomberg, заключается в том, что институтам и медленно набирающей обороты оборонной промышленности сообщества трудно угнаться за ускоряющимся развитием технологий беспилотников.

Еще одним и весьма серьезным препятствием на пути к реализации новой инициативы может стать ее финансирование. Несмотря на то что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель примет незамедлительные меры по созданию "стены дронов", среди стран сообщества нет единства по вопросу, кто будет ее оплачивать.

После неформального саммита ЕС в Копенгагене, прошедшего в первые дни октября, ясности в этом вопросе не прибавилось. Позже премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил журналистам, что некоторые лидеры стран — участниц сообщества не поддержали его предложение о финансировании "стены дронов" из бюджета ЕС.

"Я сказал, что Еврокомиссии необходимо проанализировать весь нынешний бюджет и понять, какие пункты из него можно убрать. На этот вопрос не дали прямого ответа, однако в нескольких выступлениях поднимался вопрос о необходимости найти средства в ближайшем будущем", — сказал он.

По информации газеты Helsingin Sanomat, вопрос о выделении средств на "стену дронов" будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе, запланированном на 23 октября. Финский премьер выразил надежду на то, что Еврокомиссия представит свой план финансирования инициативы до встречи на высшем уровне.

По данным газеты Politico, одним из тех, кто не поддержал идею финансирования "стены дронов" из фондов ЕС, стал немецкий канцлер Фридрих Мерц. Об этом он якобы заявил в кулуарах саммита в Копенгагене, раскритиковав это предложение в "очень резких" выражениях.

Ряд политиков все же поддержали реализацию проекта, допустив однако, что его название может измениться. В частности, Кубилюс полагает, что слово "стена" может "ввести в заблуждение".

Он надеется, что инициатива "не станет новой линией Мажино", имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями. Еврокомиссар также напомнил, что стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в €1 млрд.

Между тем 2 октября о намерении присоединиться к новой инициативе заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, хотя его страна не входит в Евросоюз. При этом он не уточнил, в каком форме это может произойти.

По словам чиновника, Осло также работает над присоединением к другим инициативам Еврокомиссии, направленным на укрепление возможностей ЕС по противодействию дронам.

Минутка конспирологии

Несмотря на кажущуюся сумятицу в вопросах, касающихся "стены дронов", на самом деле этот проект выходит далеко за рамки защиты границ стран НАТО и Евросоюза, уверен военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его мнению, "стена дронов" — это стратегический шаг в сторону апробации новых военных технологий и формирования роботизированного наступательного ударного контура. "Проект направлен на укрепление позиций НАТО в ключевых регионах и подготовку к потенциальным конфликтам, что делает его важным элементом современной геополитической стратегии альянса", — заявил эксперт в колонке для ТАСС.

В частности, указал Степанов, программа преследует задачу создать распределенную сеть военных плацдармов на восточном фланге НАТО для усиления давления на Россию. Охвату подлежит Украина (по данным The Daily Telegraph, вплоть до Киева), а также территории, которые могут стать новыми очагами горячей фазы, такие как Молдавия.

"Суть инициативы заключается в контроле земного, воздушного и морского пространства, — заявил эксперт. — Технологии позволят вести мониторинг, управлять операциями и наращивать наступательный потенциал. Главная цель — протестировать системы в реальных условиях, особенно в прилегающих к линии боевого соприкосновения районах, где системы потенциально могут столкнуться с противодействием со стороны России".

Испытания, по утверждению Степанова, будут включать проверку эффективности технологий в условиях активного подавления, отработку механизмов управления и взаимодействия роботизированных систем, а также тестирование прототипов передовых вооружений. "Параллельно формируется единое информационное пространство для обмена данными между автономными платформами в реальном времени, действующими в различных средах", — констатировал он.

При этом он еще раз подчеркнул, что "стена дронов" формирует "интегрированную технологическую платформу двойного назначения — как оборонительного, так и наступательного характера". "Цель — укрепление позиций НАТО в регионе и обеспечение прикрытия стратегических операций на российском направлении", — прокомментировал эксперт.

Между тем в реализацию анонсированных фон дер Ляйен планов, как сказал Степанов, "верится не очень сильно".

"Основная сложность заключается в ограниченном доступе к необходимой ресурсной базе, — пояснил он. — В первую очередь — к редкоземельным металлам, которые критически важны для производства радиоэлектроники, высокотехнологичного оборудования и дронов. Эта проблема обусловлена как экономическими вызовами Европейского союза, связанными с дисбалансом бюджета, так и общим дефицитом запасов, которые необходимы для обеспечения полноценной работы европейского военно-промышленного комплекса в запланированных масштабах".

Инициаторы милитаризации, отметил специалист, изыскивают средства, но ключевой барьер остается. Он заключается в нехватке материалов для создания реальных боевых прототипов и серийной продукции. "Проще говоря, даже если деньги есть, то сырья для воплощения проектов в металле и пластике недостаточно", — резюмировал Степанов.

Татьяна Самойлова, Константин Алыш